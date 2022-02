一个基于JS的数据驱动的节点式编排组件库

✨ 特性

丰富DEMO,开箱即用

全方位管理画布,开发者只需要更专注定制化的需求

利用DOM/REACT/VUE来定制元素;灵活性,可塑性,拓展性优秀

本地DEMO

git clone git@github.com:alibaba/butterfly.git npm install cd example npm install npm start

线上DEMO

小蝴蝶官网

📦 安装

npm install butterfly-dag

🔨 快速上手

引入方式

import {Canvas, Group, Node, Edge} from 'butterfly-dag' ; import 'butterfly-dag/dist/index.css' ; import {Canvas, Group, Node, Edge} from 'butterfly-dag/pack/index.js' ; import 'butterfly-dag/pack/index.css' ;

生成画布

import {Canvas} from 'butterfly-dag' ; let canvas = new Canvas({ root : dom, zoomable : true , moveable : true , draggable : true , }); canvas.draw({ groups : [], nodes : [], edges : [] })

🔗 API文档

我们欢迎所有的贡献者,在成为贡献者之前,请先阅读贡献指南。

如果您已经了解,快来Issus或Pull requests成为贡献者吧,让我们和小蝴蝶一起成长,一起变得更好、更棒!