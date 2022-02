ButterCMS JS client

Documentation

For a comprehensive list of examples, check out the API documentation.

Installation

Requires node.js version 4 or greater.

npm install buttercms --save

Butter can also be included directly in HTML:

< script src = "https://cdnjs.buttercms.com/buttercms-1.2.8.min.js" > </ script >

Overview

Every resource is accessed via your butter instance:

var butter = require ( 'buttercms' )( 'api_token_567abe' );

Using ES6:

import Butter from 'buttercms' ; const butter = Butter( 'api_token_567abe' );

Using TypeScript:

import Butter = require ( 'buttercms' ); const butter = Butter( 'api_token_567abe' );

Using CDN:

< script > var butter = Butter( 'api_token_567abe' ); </ script >

Every resource method returns a promise:

butter.post.list({ page : 1 , page_size : 10 }).then( function ( response ) { console .log(response) })

Pages

Where you see params it is a plain js object, e.g. {page: 1} . For a list of params see the API documentation

page retrieve(page_type, page_slug[, params]) list(page_type[, params]) butter.page.retrieve( 'casestudy' , 'acme-co' ).then( function ( resp ) { console .log(resp) });



* content * `retrieve(collection[, params])` ```js butter.content.retrieve([ "faq" ], {locale: 'es' }).then( function (resp) { console.log(resp) });

Preview mode

Preview mode can be used to setup a staging website for previewing content fields or for testing content during local development. To fetch content from preview mode add an additional argument, true , to the package initialization:

var butter = require ( 'buttercms' )( 'your butter API token' , true );

Or use an environment variable:

var butter = require ( 'buttercms' )( 'your butter API token' , process.env.BUTTER_PREVIEW_MODE);

Blog Engine

post retrieve(slug[, params]) list([params]) search(query[, params])

category retrieve(slug[, params]) list([params])

tag retrieve(slug[, params]) list([params])

author retrieve(slug[, params]) list([params])

feed retrieve(type[, params])



See our node app for a full example.

Timeouts

The default timeout threshold is 3000ms but you can change it:

var butter = require ( 'buttercms' )( 'your butter API token' , false , 5000 );

Axios hook

If you need to custom headers, caching, automatic retry or any other specific functionality on the transport layer, you can hook up into the Axios instance creation process. Supply the axiosHook callback parameter and Butter will call you when Axios is being created:

function axiosHook ( axios ) { axios.interceptors.request.use( function requestLogger ( config ) { console .warn( "Axios requested" , config.url, config.params) return config; }) } var butter = require ( 'buttercms' )( 'your butter API token' , false , 5000 , axiosHook);

Documentation is available at https://buttercms.com/docs/api/node

Other

View NodeJS Blog engine and Full CMS for other examples of using ButterCMS with NodeJS.