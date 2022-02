Bunyan Sentry Stream

Write log to Sentry/Raven by using Bunyan

Install & Use

npm i --save

How to :

const raven = require ( 'raven' ); const bunyan = require ( 'bunyan' ); const sentryStream = require ( 'bunyan-sentry-stream' ); const client = new raven.Client(process.env.SENTRY_DSN, { }); const simpleLogger = bunyan.createLogger({ name : 'logger' , streams : [ { level : 'debug' , stream : process.stdout }, sentryStream(client) ] }); const SentryStream = require ( 'bunyan-sentry-stream' ).SentryStream; const advancedLogger = bunyan.createLogger({ name : 'logger' , streams : [ { level : 'debug' , type : 'raw' , stream : new SentryStream(client) } ] });

Contribute