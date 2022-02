A bunyan stream to send logs through to loggly.

Configuration

bunyan-loggly uses node-loggly under the hood. As such, when configuring bunyan-loggly as a stream for bunyan, you need to pass in the standard and required node-loggly configuration object.

For example:

{ token : "your-really-long-input-token" , subdomain : "your-subdomain" }

Usage

This is a basic usage example.

var bunyan = require ( 'bunyan' ); var Bunyan2Loggly = require ( 'bunyan-loggly' ); var logglyConfig = { token : 'your-account-token' , subdomain : 'your-sub-domain' , }; var logglyStream = new Bunyan2Loggly(logglyConfig); var logger = bunyan.createLogger({ name : 'logglylog' , streams : [ { type : 'raw' , stream : logglyStream, }, ], }); logger.info({});

Please note: you MUST define type: 'raw' as bunyan-loggly expects to receive objects so that certain values can be changed as required by loggly (i.e. time to timestamp).

Buffering

bunyan-loggly supports basic buffering by default and when setup, will only send your logs through to loggly on every x logs. To setup buffering, just pass an integer as the second parameter when creating a new instance of Bunyan2Loggly:

var bunyan = require ( 'bunyan' ); var Bunyan2Loggly = require ( 'bunyan-loggly' ); var logglyConfig = { token : 'your-account-token' , subdomain : 'your-sub-domain' , }; var bufferLength = 5 ; var logglyStream = new Bunyan2Loggly(logglyConfig, bufferLength); var logger = bunyan.createLogger({ name : 'logglylog' , streams : [ { type : 'raw' , stream : logglyStream, }, ], }); logger.info({}); logger.info({}); logger.info({}); logger.info({}); logger.info({}); logger.info({});

Buffer Timeout

When buffering, a timeout can be provided to force flushing the buffer after a period of time. To setup a flush timeout, pass a timeout value (in ms) as the third parameter when creating a new instance of Bunyan2Loggly:

var bunyan = require ( 'bunyan' ); var Bunyan2Loggly = require ( 'bunyan-loggly' ); var logglyConfig = { token : 'your-account-token' , subdomain : 'your-sub-domain' , }; var bufferLength = 5 ; var bufferTimeout = 500 ; var logglyStream = new Bunyan2Loggly(logglyConfig, bufferLength, bufferTimeout); var logger = bunyan.createLogger({ name : 'logglylog' , streams : [ { type : 'raw' , stream : logglyStream, }, ], }); logger.info({});

Turning off buffering

You can turn off buffering by passing isBulk: false to the bunnyan2loggly config object.

var bunyan = require ( 'bunyan' ); var Bunyan2Loggly = require ( 'bunyan-loggly' ); var logglyConfig = { token : 'your-account-token' , subdomain : 'your-sub-domain' , isBulk : false , }; var logglyStream = new Bunyan2Loggly(logglyConfig); var logger = bunyan.createLogger({ name : 'logglylog' , streams : [ { type : 'raw' , stream : logglyStream, }, ], }); logger.info({}); logger.info({}); logger.info({});

Loggly request information

Each time log content is sent to loggly, the result of this request will be passed to the optional callback paramer logglyCallback