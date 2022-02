bump regex with semver

Information

Package bump-regex Description bump regex with semver Node Version >= 4.0.0

Usage

Install

$ npm install --save bump-regex

var bump = require ( 'bump-regex' ); bump( 'version: "0.1.2"' , function ( err, out ) { });

Options

Semver version type to bump

Type : `String` Default : `patch` Valid values : `major|minor|patch|prerelease|premajor|preminor|prepatch`

Set the versioning key

Type : `String` Default : `version`

Sets multiple versioning keys.

Type : `Array` of `String` s Default : null

Set case insensitive matching

This option enables matching a specific Case Sensitive selector

< xml > < version > nope </ version > < Version > 1.2.3 </ Version > </ xml >

Type : `Boolean` Default : `false`

Set a specific version to bump to.

Type : `String` Default : `null`

Set the prerelase tag to use

Type : `String` Default : `null`

Set the version selector regex

Type : `RegEx`

Keep the metadata of the old version after bumping (exception: you are using options.version)

Type : `Boolean` Default : `false`

Example:

type: 'prerelease' , preid : 'alphaWhateverTheYWant'

Versioning

String, lowercase

MAJOR ("major") version when you make incompatible API changes

MINOR ("minor") version when you add functionality in a backwards-compatible manner

PATCH ("patch") version when you make backwards-compatible bug fixes.

PRERELEASE ("prerelease") a pre-release version

Version example