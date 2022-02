Social Buttons and Colors for Bulma

Check out the live demo!

Installation

NPM

npm install bulma-social

or

Yarn

yarn add bulma-social

After installation, you can import the CSS files into your project using these commands:

Import all social providers:

import "bulma-social/css/all.min.css" ;

or import certain social providers:

import "bulma-social/css/single/apple/apple.min.css" ;

CDN

https://www.jsdelivr.com/package/npm/bulma-social

Link all social providers:

< link rel = "stylesheet" href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma-social@2/css/all.min.css" />

or link certain social providers:

< link rel = "stylesheet" href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma-social@2/css/single/apple/apple.min.css" />

Documentation

The documentation resides in the docs directory.

Browse the online documentation here.

Available Social Provider Classes

.is-apple

.is-bitbucket

.is-discord

.is-dropbox

.is-facebook

.is-flickr

.is-foursquare

.is-github

.is-instagram

.is-linkedin

.is-microsoft

.is-odnoklassniki

.is-openid

.is-pinterest

.is-reddit

.is-slack

.is-soundcloud

.is-tumblr

.is-twitter

.is-vimeo

.is-vk

.is-yahoo

.is-youtube

Available Styles

.is-outlined

.is-inverted

.is-light

Available States

.is-hovered and :hover

and .is-focused and :focus

and .is-active and :active

and .is-disabled and disabled

and .is-static

Available Text Color Styles

Replace <social-provider>

.has-text-<social-provider>

.has-text-<social-provider>-light

.has-text-<social-provider>-dark

Available Background Color Styles

Replace <social-provider>

.has-background-<social-provider>

.has-background-<social-provider>-light

.has-background-<social-provider>-dark

Examples

< a class = "button is-medium is-facebook" > < span class = "icon" > < i class = "fab fa-facebook" > </ i > </ span > < span > Facebook </ span > </ a > < a class = "button is-medium is-facebook is-outlined" > < span class = "icon" > < i class = "fab fa-facebook" > </ i > </ span > < span > Facebook </ span > </ a > < a class = "button is-medium is-facebook is-light" > < span class = "icon" > < i class = "fab fa-facebook" > </ i > </ span > < span > Facebook </ span > </ a > < a class = "button is-medium is-facebook" > < span class = "icon" > < i class = "fab fa-facebook fa-lg" > </ i > </ span > </ a > < a class = "button is-medium is-facebook is-outlined" > < span class = "icon" > < i class = "fab fa-facebook fa-lg" > </ i > </ span > </ a > < a class = "button is-medium is-facebook is-light" > < span class = "icon" > < i class = "fab fa-facebook fa-lg" > </ i > </ span > </ a > < a class = "button is-medium is-facebook is-inverted" > < span class = "icon" > < i class = "fab fa-facebook fa-lg" > </ i > </ span > </ a > < a class = "is-size-4 has-text-facebook" > Hi Facebook </ a > < a class = "is-size-4 has-text-facebook-light" > Hi Facebook Light </ a > < a class = "is-size-4 has-text-facebook-dark" > Hi Facebook Dark </ a > < div class = "is-size-4 has-background-facebook has-text-white" > Hi Facebook </ div > < div class = "is-size-4 has-background-facebook-light" > Hi Facebook Light </ div > < div class = "is-size-4 has-background-facebook-dark has-text-white" > Hi Facebook Dark </ div >

Licence 📜

Code released under the MIT license.