‼️ This repository is not maintained anymore.

Please use extension dedicated repositories instead

Here is the list:

Accordion : Now called bulma-collapsible and migrated to the new repository: https://github.com/CreativeBulma/bulma-collapsible

This repository provide a simple access to all extensions for Bulma.

Each extensions is a git submodule.

Documentation & Demo

You can find the Documentation and a demo here

How to clone this repository

git clone https://github.com/Wikiki/bulma-extensions.git cd bulma-extensions git submodule init git submodule update

or

git clone --recursive https://github.com/Wikiki/bulma-extensions.git

