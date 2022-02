1.x | 0.x

基于 Webpack 的插件化工程构建工具,支持快速建设一套开箱即用的工程方案。

特性

完善灵活的插件能力,帮助扩展不同工程构建的场景

提供多构建任务机制,支持同时构建多份产物

基于 webpack-chain 提供灵活的自定义 webpack 配置能力

标准化构建&调试的完整流程,同时提供 Hook 能力进行定制

已支持多种场景: React 项目开发 Rax 项目开发 NPM 包开发 天马模块开发



常见问题

NPM 包名是 build-scripts 还是 @alib/build-scripts ?

1.x 以及未来都以 build-scripts 为准,0.x 版本当时因为命名被占用只能使用 @alib/build-scripts 这个包名。

1.x 相比 0.x 有什么变化?

参考 版本升级 章节。

何时使用 build-scripts?

多个项目共享 Webpack 以及其他工程能力,同时支持插件扩展&修改配置。

使用 build-scripts 的项目如何修改工程配置?

build-scripts 核心是提供一套完善的工程插件设计,本身不耦合任何工程配置,也不具备任何工程调试构建能力,具体的工程配置都是由插件提供的,因此此类问题建议查阅下方对应场景的文档。

使用场景

基于 build-scripts 目前已支持多种场景,覆盖大多数的研发场景,当然你可以完全自定义一套工程能力。

React 项目开发

Rax 项目开发

天马模块

方案:build-plugin-pegasus-base

文档:仅阿里内部

代码:仅阿里内部

NPM 包开发

自定义工程

如果不想使用上述官方提供的解决方案,也可以基于 build-scripts 自定义完整的工程能力,具体请参考 example 。

能力介绍

命令行能力

build-scripts 核心支持了 start、build 和 test 三个命令。

启动调试

$ build-scripts start -- help Usage: build-scripts start [options] Options: --port <port> 服务端口号 --host <host> 服务主机名 --config <config> 自定义配置文件路径(支持 json 或者 js,推荐命名 build.config.js/build.json)

执行构建

$ build-scripts build -- help Usage: build-scripts build [options] Options: --config <config> 同 start

运行单测

$ build-scripts test -- help Usage: build-scripts test [options] Options: --config <config> 同 start

配置文件

build-scripts 默认将 build.json 作为工程配置文件,运行 build-scripts 命令时会默认读取当前目录的 build.json 文件。

配置方式:

{ "externals" : { "react" : "React" }, "plugins" : [ "build-plugin-component" , "./build.plugin.js" ] }

build.json 中核心包括两部分内容:

基础配置:比如示例的 externals 字段, 默认情况下不支持任何字段,由基础插件通过 registerUserConfig API 注册扩展

字段, 插件配置:二三方插件,以及针对单个项目通过本地插件实现 webpack config 的更改

除了 json 类型以外,build-scripts 也支持 js 类型的配置文件:

module .exports = { plugins : [] }

然后通过 --config 参数指定即可 build-scripts start --config build.config.js 。

配置插件

通过 build.json 中提供的 plugins 字段可配置插件列表,插件数组项每一项代表一个插件,build-scripts 将按顺序执行插件列表,插件配置形式如下:

{ "plugins" : [ [ "build-plugin-fusion" , { "themePackage" : "@icedesign/theme" }] ] }

本地自定义配置

如果基础配置和已有插件都无法支持业务需求,可以通过本地插件自定义配置来实现,新建 build.plugin.js 文件作为一个自定义插件,然后写入以下代码:

module .exports = ( { context, onGetWebpackConfig } ) => { onGetWebpackConfig( ( config ) => { }); }

最后在 build.json 里引入自定义插件即可:

{ "plugins" : [ "build-plugin-component" , "./build.plugin.js" ] }

插件开发

通过命令创建一个插件 npm 包:

$ npm init npm-template <pluginName> build-plugin-template $ cd <pluginName>

插件本质上是一个 Node.js 模块,入口如下:

module .exports = ( { context, onGetWebpackConfig, log, onHook, ...rest }, options ) => { };

插件方法会收到两个参数,第一个参数是插件提供的 API 接口和能力,推荐解构方式按需使用 API,第二个参数 options 是插件自定义的参数,由插件开发者决定提供哪些选项给用户自定义。

插件 API

插件可以方便扩展和自定义工程能力,这一切都基于 build-scripts 提供的插件 API。

context

context 参数包含运行时的各种环境信息:

command 当前运行命令 start|build|test

当前运行命令 commandArgs script 命令执行时接受到的参数

script 命令执行时接受到的参数 rootDir 项目根目录

项目根目录 originalUserConfig 用户在 build.json 中配置的原始内容

用户在 build.json 中配置的原始内容 userConfig 用户配置,包含被 modifyUserConfig 修改后的结果

用户配置,包含被 modifyUserConfig 修改后的结果 pkg 项目 package.json 的内容

项目 package.json 的内容 webpack webpack 实例,插件中针对 webpack 的逻辑均使用此方式引入

module .exports = ( { context } ) => { const { userConfig, command, webpack } = context; console .log( 'userConfig' , userConfig); console .log( 'command' , command); };

onGetWebpackConfig

通过 onGetWebpackConfig 获取 webpack-chain 形式的配置,并对配置进行自定义修改:

module .exports = ( { onGetWebpackConfig } ) => { onGetWebpackConfig( ( config ) => { config.entry( 'src/index' ); }); } module .exports = ( {onGetWebpackConfig, registerTask} ) => { registerTask( 'web' , webpackConfigWeb); registerTask( 'weex' , webpackConfigWeex); onGetWebpackConfig( 'web' ,(config) => { config.entry( 'src/index' ); }); onGetWebpackConfig( 'weex' ,(config) => { config.entry( 'src/app' ); }); }

onHook

通过 onHook 监听命令运行时事件,onHook 注册的函数执行完成后才会执行后续操作,可以用于在命令运行中途插入插件想做的操作:

module .exports = ( { onHook } ) => { onHook( 'before.start.load' , () => { }); onHook( 'after.build.compile' , stats => { }); };

目前的命令执行生命周期如下:

start 命令:

生命周期 参数 调用时机 before.start.load { args: CommandArgs; webpackConfig: WebpackConfig[] } 获取 webpack 配置之前 before.start.run { args: CommandArgs; webpackConfig: WebpackConfig[] } webpack 执行构建之前 after.start.compile { url: string; stats: WebpackAssets; isFirstCompile: boolean } 编译结束,每次重新编译都会执行 before.start.devServer { url: string; devServer: WebpackDevServer } server 中间件加载后,webpack devServer 启动前 after.start.devServer { url: string; devServer: WebpackDevServer } webpack devServer 启动后

build 命令:

生命周期 参数 调用时机 before.build.load { args: CommandArgs; webpackConfig: WebpackConfig[] } 获取 webpack 配置之前 before.build.run { args: CommandArgs; webpackConfig: WebpackConfig[] } webpack 执行构建之前 after.build.compile { url: string; stats: WebpackAssets; isFirstCompile } 编译结束

test 命令:

生命周期 参数 调用时机 before.test.load { args: CommandArgs; webpackConfig: WebpackConfig[] } 获取 jest 配置之前 before.test.run { args: CommandArgs; config: JestConfig } jest 执行构建之前 after.test { result: JestResult } 测试结束

log

build-scripts 统一的 log 工具,底层使用 npmlog ,便于生成统一格式的 log:

module .exports = ( { log } ) => { log.verbose( 'verbose' ); log.info( 'info' ); log.error( 'error' ); log.warn( 'warn' ); };

registerUserConfig

通过 registerUserConfig 注册 build.json 中的顶层配置字段,注册是可以进行用户字段校验,支持传入单个配置对象或者包含多个配置对象的数组。

方法生效的生命周期,在 registerTask 和 onGetWebpackConfig 之间。

配置对象字段如下:

name (string)

字段名称,唯一标识,多个插件无法注册相同的字段 保留字段:plugins

validation(string|function)

字段校验,支持 string 快速校验,string|boolean|number,也可以自定义函数,根据 return 值判断校验结果

ignoreTasks(string[])

配置忽略指定 webpack 任务

configWebpack(function)

字段效果,具体作用到 webpack 配置上,接收参数:

config:webpack-chain 形式的配置

value: build.json 中的字段值

context:与外部 context 相同,新增字段 taskName 表现当前正在修改的 task

module .exports = ( { registerUserConfig } ) => { registerUserConfig({ name : 'entry' , validation : value => { return typeof value === 'string' ; }, configWebpack : ( config, value, context ) => { config.mode(value); }, }); };

registerTask

用于注册多 webpack 任务,比如 build-plugin-react-app 上已完整支持 React 链路开发,大部分情况下在默认 webpack 任务上拓展即可,无需额外注册.

module .exports = ( { registerTask } ) => { registerTask( 'web' , webpackConfigWeb); registerTask( 'component' , webpackConfigComponent); };

cancelTask

用于取消已注册任务

module .exports = ( { cancelTask } ) => { cancelTask( 'web' ); };

hasRegistration

判断 build.json 中的顶层配置字段或者 cli 参数是否已经注册:

module .exports = ( { hasRegistration } ) => { const hasEntryRegistered = hasRegistration( 'entry' ); const hasHttpsRegistered = hasRegistration( 'https' , 'cliOption' ); ... }

modifyConfigRegistration

用于修改已注册用户配置的行为:

module .exports = ( { modifyConfigRegistration } ) => { modifyConfigRegistration( 'name' , configRegistration => { return { ...configRegistration, validation : 'string' , }; }); };

modifyUserConfig

通过 modifyUserConfig 可以修改通过 registerUserConfig 注册的基础配置,在插件中快速复用基础配置的处理逻辑:

module .exports = ( { modifyUserConfig } ) => { modifyUserConfig( originConfig => { return { ...originConfig, define : { target : 'xxxx' } }; }); };

通过指定具体修改的基础配置,快速完成配置的修改:

module .exports = ( { modifyUserConfig } ) => { modifyUserConfig( 'entry' , 'src/app' ); modifyUserConfig( 'outputAssetsPath.js' , 'js' ); modifyUserConfig( 'outputAssetsPath' , { js : 'js-output' }, { deepmerge : true }); };

API 执行的生命周期:所有插件对于修改配置函数将保存至 modifyConfigRegistration 中,在 runUserConfig 执行前完成对当前 userConfig 内容的修改

registerCliOption

注册各命令上支持的 cli 参数,比如 npm start --https 来开启 https:

module .exports = ( { registerCliOption } ) => { registerCliOption({ name : 'https' , commands : [ 'start' ], configWebpack : ( config, value, context ) => { }, }); };

注册函数执行周期,在 userConfig 相关注册函数执行之后。

modifyCliRegistration

用于修改已注册 cli 配置的行为:

module .exports = ( { modifyConfigRegistration } ) => { modifyCliRegistration( 'https' , cliRegistration => { return { ...cliRegistration, commands : [ 'start' ], }; }); };

getAllTask

用于获取所有注入任务的名称:

module .exports = ( { getAllTask } ) => { const taskNames = getAllTask(); };

插件间通信

在一些业务场景下,插件间需要进行通信:

不同插件之间需要知道彼此的存在来确定是否执行相应的逻辑 多个插件共有的配置信息可以抽出来,在某个插件中进行配置 上层插件的执行,需要依赖基础插件提供的方法

基于上述的诉求,API 层面提供 setValue 和 getValue 来用于数据的存取, registerMethod 和 applyMethod 来解决方法的复用。

setValue

用来在 context 中注册变量,以供插件之间的通信。

module .exports = ( { setValue } ) => { setValue( 'key' , 123 ); };

getValue

用来获取 context 中注册的变量。

module .exports = ( { getValue } ) => { const value = getValue( 'key' ); };

registerMethod

向工程核心注册相关方法,方便其他插件进行复用:

module .exports = ( { registerMethod } ) => { registerMethod( 'pipeAppRouterBefore' , content => { return true ; }); };

registerMethod 注册方式时,通过参数指定可以获取调用该方法的具体插件名:

module .exports = ( { registerMethod } ) => { registerMethod( 'pipeAppRouterBefore' , (pluginName) => ( content ) => { console .log( 'plugin name' , pluginName); console .log( 'content' , content); return true ; }, { pluginName : true }); };

applyMethod

调用其他插件的注册方法

module .exports = ( { applyMethod } ) => { const result = applyMethod( 'pipeAppRouterBefore' , 'content' ); };

版本升级

1.x 核心变化:

包名由 @alib/build-scripts 切换为 build-scripts

切换为 不再依赖 webpack&jest&webpack-dev-server,建议由基础插件或项目自身依赖

插件上下文 context 增加 originalUserConfig 字段,用于读取用户原始配置

userConfig 类型校验增强,支持 string | object | array 校验

除了前两点属于不兼容改动,其他能力都保持向前兼容。

自定义工程

在 package.json 中增加依赖:

{ "devDependencies": { + "jest": "^26.4.2", + "webpack": "^4.27.1", + "webpack-dev-server": "^4.0.0", - "@alib/build-scripts": "^0.1.0", + "build-scripts": "^1.0.0", } }

其中 jest 可按需判断是否需要安装,webpack 版本按需选择。修改完成后重装依赖然后重启即可。

React 项目(icejs)

升级 icejs 2.0 即可。

Rax 项目(rax-app)

rax-app 3.8.0 以上已升级。

在 package.json 中升级依赖:

{ "devDependencies": { - "@alib/build-scripts": "^0.1.0", + "build-scripts": "^1.0.0", - "build-plugin-component": "^1.0.0", + "build-plugin-component": "^1.6.5", } }

build-plugin-component 从 1.6.5 开始同时兼容 build-scripts 0.x 和 1.x 两个版本

待支持

License

MIT