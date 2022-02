Convert Buffer to ArrayBuffer

Install

npm install buffer-to-arraybuffer

Usage

var bufferToArrayBuffer = require ( 'buffer-to-arraybuffer' ); var b = new Buffer( 12 ); b.write( 'abc' , 0 ); var ab = bufferToArrayBuffer(b); String .fromCharCode.apply( null , new Uint8Array (ab));

NOTE: If you only target node v4.3+ , you can simply just do:

new Buffer([ 12 ]).buffer

License

MIT