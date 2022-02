Like String#replace , but for buffers.

Usage

const replace = require ( 'buffer-replace' ); replace(Buffer( 'foo:bar' ), ':' , '-' ) replace(Buffer( 'foo-beep-bar' ), '-beep-' , '-' ); replace( 'foo-beep-bar' , '-beep-' , '-' );

Installation

$ npm install buffer-replace

API

Replace all occurences of a in buf with b . All arguments can be either buffers or strings, but the return value is always a buffer.

License

MIT