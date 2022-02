find the index of a buffer in a buffer. should behave like String.indexOf etc.

var bindexOf = require ( 'buffer-indexof' ); var newLineBuffer = new Buffer( "

" ); var b = new Buffer( "hi

ho

silver" ); bindexOf(b,newLineBuffer) === 2 bindexOf(b,newLineBuffer, 3 ) === 5 bindexOf(b,newLineBuffer, 6 ) === -1

CHANGELOG