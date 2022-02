Constant-time Buffer comparison for node.js. Should work with browserify too.

npm install buffer-equal-constant-time

Usage

var bufferEq = require ( 'buffer-equal-constant-time' ); var a = new Buffer( 'asdf' ); var b = new Buffer( 'asdf' ); if (bufferEq(a,b)) { } else { }

If you'd like to install an .equal() method onto the node.js Buffer and SlowBuffer prototypes:

require ( 'buffer-equal-constant-time' ).install(); var a = new Buffer( 'asdf' ); var b = new Buffer( 'asdf' ); if (a.equal(b)) { } else { }

To get rid of the installed .equal() method, call .restore() :

require ( 'buffer-equal-constant-time' ).restore();

Legal

© 2013 GoInstant Inc., a salesforce.com company

Licensed under the BSD 3-clause license.