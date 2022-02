Return whether two buffers are equal.

example

var bufferEqual = require ( 'buffer-equal' ); console .dir(bufferEqual( new Buffer([ 253 , 254 , 255 ]), new Buffer([ 253 , 254 , 255 ]) )); console .dir(bufferEqual( new Buffer( 'abc' ), new Buffer( 'abcd' ) )); console .dir(bufferEqual( new Buffer( 'abc' ), 'abc' ));

output:

true false undefined

methods

var bufferEqual = require ( 'buffer-equal' )

Return whether the two buffers a and b are equal.

If a or b is not a buffer, return undefined .

install

With npm do:

npm install buffer-equal

license

MIT