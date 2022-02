BuckleScript bindings for jest-dom.

Installation

$ yarn add --dev bs-jest-dom $ npm install --save-dev bs-jest-dom

Usage

Add to bsconfig.json

{ "bs-dev-dependencies" : [ "bs-jest-dom" ] }

/* Heading_test .re */ open Jest ; open JestDom ; open ReactTestingLibrary ; module Heading = { [@react.component] let make = (~text) => <h1> { ReasonReact . string (text)} </h1>; }; test( "renders in the document" , () => < Heading text= "Hello, World!" /> |> render |> getByText(~matcher= `Str ( "Hello, World!" )) |> expect |> toBeInTheDocument );

/* Heading_test .re */ open Jest ; open JestDom ; open Webapi . Dom ; open Webapi . Dom . Element ; test( "heading is visible" , () => { let div = Document .createElement( "div" , document); div->setInnerHTML( "<h1>Hello, World!</h1>" ); div |> querySelector( "h1" ) |> expect |> toBeVisible; });

Examples

See src/__tests__ for some examples.

Development

$ git clone https://github.com/wyze/bs-jest-dom.git $ cd bs-jest-dom $ yarn

Build

$ yarn build

Test

$ yarn test

Change Log

Fix JSX and bs-webapi to compile on BS 8 (@johnridesabike in #20)

License

MIT © Neil Kistner