bruce-cli是一个React/Vue应用自动化构建脚手架，其零配置开箱即用的优点非常适合入门级、初中级、快速开发项目的前端同学使用，还可通过创建
brucerc.js文件覆盖其默认配置，只需专注业务代码的编写无需关注构建代码的编写，让项目结构更简洁。详情请戳这里，使用时记得查看文档哟，喜欢的话给个Star
在前端技术的日益壮大下，从以前简单的几个文件到现在复杂的一堆文件，各种扩展和工具植入到项目里，使得项目越来越庞大越来越难管理，前端项目也因此趋于
工程化和
一体化。日新月异的前端技术已让前端代码的业务逻辑和交互效果越来越复杂，项目会一直维护和迭代，令开发者更加不易于管理。模块化开发和各种框架把项目分成若干个小模块，增加了最后发布的困难，无一个统一的标准，让前端项目结构千奇百怪。通常的项目都是团队开发，每个人的代码编写习惯和逻辑编写风格也很难一致。工作围绕着开发效率和运行性能的工程化问题是我们作为前端开发者必须得处理的问题。因此前端项目自动化构建在整个项目开发中越来越重要。
本项目是一个基于
Webpack4.x.x开发的极速零配置开箱即用的Web应用构建工具(每次更新都会保持最新依赖)，集成各种常用工具(
Handlebars、Postcss、
Polyfill、
Sass、
Less、
Babel、
TypeScript、
Stylelint、
Eslint、
Cssnano、
Uglifyjs、
Terser和
Tinyimg等)扩展构建功能，用于构建和管理React/Vue技术栈的项目应用
npm i -g bruce-cli
安装失败
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org/
npm config set disturl https://npm.taobao.org/mirrors/node/
npm i -g bruce-cli
|~
|命令
|缩写
|构建项目
|bruce build
bruce b
|初始项目
|bruce init
bruce i
|切换语言
|bruce locale
bruce l
|创建组件
|bruce new
bruce n
|删除依赖
|bruce remove
bruce r
命令功能
内置功能
开发环境、
测试环境和
生产环境三种模式，每种模式对应不同的构建配置和优化方案
Hot Module Replacement，配合
react-hot-loader或
vue-loader增量更新
css文件和
js文件，修哪更哪，无需刷新页面即可实时预览修改结果，并保存当前数据状态
polyfill，根据浏览器请求时的
UserAgent返回垫片文件，
babel编译JS代码时就无需带上垫片编译，起到
减包作用
polyfill，根据
browserslist和编写代码中的ES6语法自动插入所需垫片
import().then())，处理代码时会单独分离该模块，执行页面对应操作时才加载该模块，使用才加载不使用则不加载(
代码懒加载)，减少首屏加载代码大小和渲染时间
postcss/sass/less)和JS编译器(
babel/typescript)编译样式和脚本，开发时可使用最新特性或草案规范的语法，使得代码更简洁，提高代码的可读性
raw-loader，用于处理
txt文件，把文件内容以字符串的形式导入
handlebars-loader，用于处理
内联HTML和
hbs文件，把HTML元素以内联的形式插入到页面中
style-loader和
css-loader，用于处理
css文件(包含
sass/scss/less转换后的
css文件)，把CSS从JS中单独抽离出来
postcss-loader，用于处理CSS最新特性和草案规范，根据
browserslist增加CSS属性前缀
sass-loader，用于处理
sass文件和
scss文件，通过
dart-sass将
sass/scss编译成
css
less-loader，用于处理
less文件，通过
less将
sass/less编译成
css
babel-loader，根据预设环境和
browserslist并结合
polyfill处理编写的
ES6代码和
TS代码，并生成大众浏览器可识别的
ES5代码
CSS校验：内置
stylelint，配置标准的CSS语法规则，检查和纠正出现的语法错误
JS校验：内置
eslint，配置标准的JS和TS语法规则，检查和纠正出现的语法错误
WebpackRuntime代码块、
第三方依赖代码块、
公共业务代码块和
单个业务代码块四大部分
减包作用
CSS压缩：内置
cssnano，压缩去重抽离出来的CSS
JS压缩：内置
uglifyjs和
terser，压缩去重抽离出来的JS，
uglifyjs用于压缩
ES5，
terser用于压缩
ES6
图像压缩：内置
tinyimg，无损压缩
jpg和
png图像
proxy反向代理服务端接口，解决接口跨域问题
file-loader和
url-loader，用于处理字体、图像、音频和视频等媒体资源，图像小于10k时转换为
Base-64 URL
Scope Hoisting，分析出模块间的依赖关系，把构建好的模块合并到一个函数中，起到
减包作用
Tree Shaking，禁止
babel把代码转换成
CommonJS规范，使用
ESM规范的静态声明特点去除不被引用或不被执行的代码块，起到
减包作用
brucerc.js修改默认配置，构建启动时就会使用该配置文件覆盖默认构建配置
err：错误信息
default表示普通应用，
react表示React应用，
vue表示Vue应用)
node_modules/xxx)，默认不对
node_modules编译
scss/less)
mode：运行环境(
test表示测试环境，
prod表示生产环境)
dir：输出路径
mode：运行环境(
test表示测试环境，
prod表示生产环境)
host：服务器IP地址
password：密码(不可与
privateKey共存)
path：目标文件路径
privateKey：秘钥(不可与
password共存)
username：账号
默认配置
module.exports = {
alias: {},
browserList: [
"last 20 Chrome versions",
"last 20 Firefox versions",
"last 20 Opera versions",
"Explorer >= 10",
"Safari >= 8",
"Android >= 5",
"iOS >= 8"
],
errorCb: null,
eslintIgnores: [],
eslintRules: {
// eslint规则配置
// 查看bruce-cli模块下的temp/configs/eslintrc.{default/react/vue}.js
},
frame: "default",
includeModules: [],
openPath: "",
proxy: {},
style: "scss",
stylelintIgnores: [],
stylelintRules: {
// stylelint规则配置
// 查看bruce-cli模块下的temp/configs/stylelintrc.{default/react/vue}.js
},
successCb: null,
uploadOpts: null,
useTs: false
};
覆盖配置
.js形式的配置文件，可参考以下配置编写
CommonJS规范开发，所以必须使用
module.exports = { ... };导出以下配置
uploadOpts设置为
null或删除该字段，并使用
successCb定义上传操作
module.exports = {
alias: {
swiper: "swiper/dist/js/swiper.js"
},
browserList: [
"> 0.5%",
"last 2 versions"
],
errorCb(err) {
console.log("错误信息", err);
}
eslintIgnores: [
"src/components/*"
],
eslintRules: {
"space-before-function-paren": ["error", "always"]
},
frame: "react",
includeModules: [
"lodash",
"trample"
],
openPath: "?abc=123",
proxy: [{
changeOrigin: true,
context: [
"/login",
"/list",
"/detail"
],
secure: false,
target: "https://www.baidu.com"
}],
style: "less",
stylelintIgnores: [
"src/assets/css/*"
],
stylelintRules: {
"color-hex-case": "upper"
},
successCb(mode, dir) {
console.log("运行环境", mode);
console.log("输出路径", dir);
},
uploadOpts(mode) {
return {
host: "your server ip",
password: "your server password",
path: "/root/www",
username: "root"
};
},
useTs: true
};
IDE相关
VSCode驱动
Stylelint或
Eslint，需在IDE上安装Stylelint插件和Eslint插件才能配合本项目校验代码并高亮显示警告和错误
Stylelint或
Eslint的详细配置可参考笔者的开源项目vscode-lint
CLI相关
简体中文，如需切换
繁体中文/英文请执行
bruce l切换
React和
Vue的构建配置，请勿构建
Angular或其他
MVVM项目
React应用或
Vue应用才能使用
bruce n命令
brucerc.js的属性是
null/""/[]/{}时，会使用内置配置默认值
bruce r删除
node_modules并重新安装依赖即可
文件相关
.js/.jsx/.vue，TS项目下脚本文件只能是
.ts/.tsx/.vue
src/index.(js|ts|jsx|tsx)
src/pages/pageName/index.(js|ts|jsx|tsx)
src/pages目录存在且包含子文件夹，则自动识别为
MPA项目
CSS精灵图时，必须把图标统一放到
src/assets/icon下，且文件格式为
png
RUN_ENV用于获取当前运行环境，在使用
Eslint会报语法错误，在代码后面追加
// eslint-disable-line即可
dev：开发环境
test：测试环境
prod：生产环境
#：根目录
@：
src目录
垫片相关
@babel/polyfill在
7.4.0后被弃用，因此本项目使用的垫片为
core-js和
regenerator-runtime
import "core-js/stable";和
import "regenerator-runtime/runtime";，构建程序会自行根据预设环境和
browserslist增加垫片
core-js和
regenerator-runtime，在入口文件最顶处插入
import "core-js/stable";和
import "regenerator-runtime/runtime";
ES6相关
bruce b构建项目时，若是首次构建会提示构建
package.json下
dependencies的依赖(
Dll构建)，目的是加快后续开发中
HMR的构建速度，只构增量建修改过的文件，其余文件一概读取缓存
bruce b构建项目时不要选择该依赖加入到
Dll构建中，并在
brucerc.js的
includeModules上增加该依赖，构建时会去除不被引用或不被执行的代码块
TS相关
tsconfig.json
tsconfig.json
普通项目相关(
bruce i初始项目时选择
default)
handlebars模板
src/index.js或
src/pages/pageName/index.js
src/templates/helpers目录下，在模板内使用
{{> fileName}}引用
src/templates/partials目录下，在模板内使用
{{fileName param}}引用
Github上常见的构建项目都是暴露出很多构建代码，构建代码和业务代码完全耦合在一起，导致维护和升级成本加重，重新开一个项目还是会遇到该问题。
本项目就显得比较特殊，真正实现构建代码和业务代码的完全分离，以
NPM模块的形式锁定构建代码，只通过一个配置文件与业务代码通讯，让开发者解放双手，只需写好业务代码。
以下对传统构建方案和本构建方案进行一次合理的对比
传统构建方案
基于
Gulp/Webpack构建的
React/Vue项目，项目代码分为构建代码和业务代码，项目目录和文件配置是比较传统和多人使用的项目搭建方案。整个项目中除去业务代码后，构建代码的文件较多，配置比较分散，较难集中管理，无法做到开箱即用，通用性较低，前期搭建项目构建方案可能花费的时间较多，项目构建时需依赖本项目存在的依赖模块才能驱动。对于增删改构建功能和新同事入门，可能需花较多的时间去查找代码和熟悉构建逻辑。
本构建方案
基于本项目构建的
React/Vue项目，代码只有业务代码，构建代码集中在一起做成一个
NPM模块并安装到全局环境中，通过命令调用本方案驱动需开发的项目，实现构建代码和业务代码完全分离。开发时无需关注如何写好构建代码和使用何种工具扩展构建功能，只需专注于业务代码的编写，整个项目只存在业务代码，可通过配置文件修改默认构建配置，大大缩减项目前期的准备工作，保证项目的简洁性、独立性、高效性和维护性。省去项目前期搭建的时间，直接开箱即用，使开发者集中精力写好业务代码。
方案对比
|~
|传统构建方案
|本构建方案
|构建文件
build文件夹、
config文件夹
.browserslistrc
.postcssrc、
babelrc
.stylelintignore、
.stylelintrc
.eslintignore、
.eslintrc
|无
|业务文件
src文件夹
src文件夹
|配置文件
|很多，需分开书写
brucerc.js
|基础文件
package.json、
readme.md
package.json、
readme.md
|依赖模块
|Webpack/Gulp技术栈(
构建)
React/Vue技术栈(
业务)
|React/Vue技术栈(
业务)
|安装时间
|较慢
安装构建和业务代码的依赖模块
每次开发都需安装一次
|较快
只安装业务代码的依赖模块
全局安装一次即可
|开发准备
|编写Webpack/Gulp和多种工具搭配的构建代码
|开箱即用
|全局使用
|不可行
|可行
|构建复用
|新建文件夹，复制粘贴构建代码，修改配置文件等
|执行命令行初始项目和构建项目
|新手构建
|需了解构建代码逻辑和配置文件
|执行命令行
|后期扩展
|在原有构建代码中增删改构建功能
|通过配置文件
brucerc.js增删改构建功能
|配置管理
|分散到不同的构建配置文件中
需对不同工具的配置文件修改
|集成构建的基础配置
可通过配置文件
brucerc.js覆盖
以下是一个完整的项目开发流程：
bruce -h
bruce -v
bruce l
cd projectList
bruce i
cd myProject
bruce b
cmd窗口执行)：
bruce n
cmd窗口执行)：
bruce b
bruce r
正确使用姿势请看这个视频，简单易用方便快捷，一次安装全局运行，实在是远离架构专注编码的必备工具。
笔者的个人官网使用
bruce-cli构建，可当做
bruce-cli示例，有兴趣的同学请戳JowayYoung个人官网查看详情。
vue文件以外的
css/sass/scss/less文件
0.6.0
tslint的性能问题，所有
tslint功能改由
eslint代替
stylelint和
eslint的配置格式从
JSON转换成
JS
0.5.0
postcss，更新其配置文件
node-sass，使用
sass/dark-sass代替其功能，让
bruce-cli下载更快运行更稳
0.4.0
bruce-cli必须在
Node v12以上使用
core-js版本检测，如需导入
core-js作为
polyfill，必须使用
core-js v3
tinyimg-webpack-plugin，用于压缩图像
0.3.0
Reack Hooks的形式
publicPathProd和
publicPathTest两个参数，打包文件引用路径统一使用绝对路径
MIT © Joway Young
本项目由笔者独自开发，全程无任何人参与，经过3年多的时间沉淀出来，整个过程进行了大量的项目测试和应用，目前上线的项目多达
50多个，足可支撑本项目的可行性和稳定性。
由于自己项目开发经验和技术积累有限，不能保证本项目不存在任何Bug，若在后续使用本项目时发现Bug或产生疑问，可随时在Issues上提出你的宝贵建议，笔者会立马反馈和修复相关Bug。
本项目源于
2017年3月笔者负责一个
Angular2项目里的构建代码，从最初的
Webpack2一直迭代到今天的
Webpack4，话说
Webpack5过段时间就要发布了。
最初笔者的构思是写一份构建代码模板存放在
Github上，然后通过脚本把构建代码拉下来。可是这样构建代码和业务代码还是同时存放在一个文件夹里，不易管理，文件又多又杂。下次新开项目时又要把构建代码复制过去，有时升级构建功能，为了保持构建功能的统一，需同时修改几个项目里的构建代码。既然这样，为何不把那些通用的构建代码抽离出来做成一个NPM模块呢，这样一次安装全局运行，多爽呀！
2017年5月笔者就开始对这个项目升级改造，做成一个NPM模块，只不过一直在自己负责的项目上应用。因为还没怎样应用到其他的项目上，所以也不敢开源。经过差不多1年大大小小20多个项目的应用，终于稳定了这个项目的功能，所以笔者也决定对
bruce-cli开源。对于所有通过
bruce-cli创建的项目都可开箱即用所有的构建功能，如无特殊需求甚至是零配置即可运行项目。
开发这个项目经历了很多，挖的坑很多，填的坑也很多，很苦很累，有段时间还经常熬夜就是为了把它做得更好。不过收获也很大，学习了很多新知识新技能，把常用的Node知识都用上了，也为自己后期做Node应用开发打下了巩固的基础。有付出就有收获，笔者还是一直深信这句话，因为自己确实进步了很多。截止2020年，已成功运用在自己所负责的项目达到
50多个，再加上一些同行朋友和一些小公司也有使用本项目。
本项目基于
Node12+开发，为了兼容
Node10+，所以使用
babel编译了源码，生成现在线上版本的代码，待更多的项目测试完成和应用起来后会开放源码供大家一起学习和完善。
若觉得
bruce-cli对你有帮助，可在Issue上
提出你的宝贵建议，笔者会认真阅读并整合你的建议。喜欢
bruce-cli的请给一个Star，或Fork本项目到自己的
Github上，根据自身需求定制功能。
关注公众号
IQ前端，一个专注于CSS/JS开发技巧的前端公众号，更多前端小干货等着你喔