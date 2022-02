Browsernizr

Modernizr wrapper for use with browserify (or some other node-style browser module loading system).

Usage

npm install browsernizr

require ( 'browsernizr/test/css/rgba' ); require ( 'browsernizr/test/file/filesystem' ); require ( 'browsernizr/test/websockets' ); require ( 'browsernizr' ); var Modernizr = require ( 'browsernizr' );

Development

To build the latest version of modernizr