Browserify bundling + static server in one!

Docs

Usage: browserify-server --bundle=[file] -o [out] bundle the file and write the bundle to out browserify-server --server=[folder] --port PORT Run a static http server serving the folder browserify-server --example=name Scaffolds an examples folder in ./examples/name with a makefile, package.json and static/index.html setup for writing examples that use browserify-server

Installation

npm install browserify-server

Contributors

Raynos

MIT Licenced