parse a bundle generated by browser-pack

example

$ node main.js 129.50502147699586 $ browserify main.js > bundle.js $ browser-unpack < bundle.js [ {"id":"/home/substack/projects/browser-unpack/example/foo.js","source":"module.exports = function (n) { return n * 111 } \ n \ n ","deps":{}} , {"id":"/home/substack/projects/browser-unpack/example/main.js","source":"var foo = require('./foo.js'); \ nvar gamma = require('gamma'); \ n \ nconsole .log(foo(gamma(2.3)));","deps":{"./foo.js":"/home/substack/projects/browser-unpack/example/foo.js","gamma":"/home/substack/projects/browser-unpack/node_modules/gamma/index.js"},"entry":true} , {"id":"/home/substack/projects/browser-unpack/node_modules/gamma/index.js","source":"var g = 7; \ nvar p = [ \ n 0.99999999999980993, \ n 676.5203681218851, \ n -1259.1392167224028, \ n 771.32342877765313, \ n -176.61502916214059, \ n 12.507343278686905, \ n -0.13857109526572012, \ n 9.9843695780195716e-6, \ n 1.5056327351493116e-7 \ n ]; \ n \ nvar g_ln = 607/128; \ nvar p_ln = [ \ n 0.99999999999999709182, \ n 57.156235665862923517, \ n -59.597960355475491248, \ n 14.136097974741747174, \ n -0.49191381609762019978, \ n 0.33994649984811888699e-4, \ n 0.46523628927048575665e-4, \ n -0.98374475304879564677e-4, \ n 0.15808870322491248884e-3, \ n -0.21026444172410488319e-3, \ n 0.21743961811521264320e-3, \ n -0.16431810653676389022e-3, \ n 0.84418223983852743293e-4, \ n -0.26190838401581408670e-4, \ n 0.36899182659531622704e-5 \ n ]; \ n \ n // Spouge approximation (suitable for large arguments) \ nfunction lngamma(z) { \ n \ n if(z < 0) return Number('0/0'); \ n var x = p_ln[0]; \ n for(var i = p_ln.length - 1; i > 0; --i) x += p_ln[i] / (z + i); \ n var t = z + g_ln + 0.5; \ n return .5*Math.log(2*Math.PI)+(z+.5)*Math.log(t)-t+Math.log(x)-Math.log(z); \ n } \ n \ nmodule .exports = function gamma (z) { \ n if (z < 0.5) { \ n return Math.PI / (Math.sin(Math.PI * z) * gamma(1 - z)); \ n } \ n else if(z > 100) return Math.exp(lngamma(z)); \ n else { \ n z -= 1; \ n var x = p[0]; \ n for (var i = 1; i < g + 2; i++) { \ n x += p[i] / (z + i); \ n } \ n var t = z + g + 0.5; \ n \ n return Math.sqrt(2 * Math.PI) \ n * Math.pow(t, z + 0.5) \ n * Math.exp(-t) \ n * x \ n ; \ n } \ n }; \ n \ nmodule .exports.log = lngamma;","deps":{}} ] $ browser-unpack < bundle.js | browser-pack | node 129.50502147699586

usage

usage : browser-unpack Write a browser bundle to STDIN. Outputs a JSON array in the module-deps format.

methods

var unpack = require ( 'browser-unpack' )

var rows = unpack(src)

Return an array of rows from the bundle source string src .

install

With npm do:

npm install browser-unpack

license

MIT