Browser or Node.js

Check whether the code is running in the browser or node.js runtime.

Install

$ npm install

Usage

ES6 style import

import { isBrowser, isNode, isWebWorker, isJsDom, isDeno } from "browser-or-node" ; if (isBrowser) { } if (isNode) { } if (isWebWorker) { } if (isJsDom) { } if (isDeno) { }

ES5 style import

var jsEnv = require ( "browser-or-node" ); if (jsEnv.isBrowser) { } if (jsEnv.isNode) { } if (jsEnv.isWebWorker) { } if (jsEnv.isJsDom) { } if (jsEnv.isDeno) { }

License

MIT © Dineshkumar Pandiyan