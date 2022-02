MD5 file in browser. Base on js-spark-md5.

Demo

demo

Installation

$ npm i browser-md5-file -S

Usage

import BMF from 'browser-md5-file' ; const el = document .getElementById( 'upload' ); const bmf = new BMF(); el.addEventListener( 'change' , handle, false ); function handle ( e ) { const file = e.target.files[ 0 ]; bmf.md5( file, (err, md5) => { console .log( 'err:' , err); console .log( 'md5 string:' , md5); }, progress => { console .log( 'progress number:' , progress); }, ); }

You can abort it before success to md5 :

bmf.abort();

Browser compatibility

IE9+

Firefox

Chrome

Safari

Opera

License

MIT