brotli-size

Get the brotli compressed size of a string or buffer.

Install

$ npm install

Usage

var brotliSize = require ( 'brotli-size' ); var str = 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam feugiat, mauris non aliquam pretium, libero nulla ultrices lacus, nec varius est purus sit amet dolor.' ; console .log(str.length); console .log(brotliSize.sync(str));

Note: You must be running node >= 10.16 to use this module. If you're using an older version of node, we recommend upgrading to the latest active LTS release.

API

input

Type: string , buffer

Returns a passthrough stream. The stream emits a brotli-size event and has a brotliSize property.

