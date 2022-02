Test helpers for BroccoliPlugins that make testing build and rebuild behavior dead simple and diff friendly.

Has TypeScript declarations and supports async/await style testing.

Usage Examples

QUnit and TypeScript

Example works in Node 4+ by using tsc -t ES2015 -m commonjs to compile async/await to generator wrapped in a helper.

import { createBuilder, createTempDir } from "broccoli-test-helper" ; import Herp2Derp = require ( "../index" ); QUnit. module ("Herp2Derp", () => { QUnit.test( "test build" , async assert => { const input = await createTempDir(); try { const subject = new Herp2Derp(input.path()); const output = createBuilder(subject); try { input.write({ "a.herp" : "A" , lib: { "b.herp" : "B" , "c.herp" : "C" , }, }); await output.build(); assert.deepEqual(output.read(), { "a.derp" : "derp A!" , lib: { "b.derp" : "derp B!" , "c.derp" : "derp C!" , }, }); assert.deepEqual(output.changes(), { "a.derp" : "create" , "lib/" : "mkdir" , "lib/b.derp" : "create" , "lib/c.derp" : "create" , }); input.write({ "a.herp" : "AA" , lib: null , }); await output.build(); assert.deepEqual(output.read(), { "a.derp" : "derp AA!" , }); assert.deepEqual(output.changes(), { "lib/c.derp" : "unlink" , "lib/b.derp" : "unlink" , "lib/" : "rmdir" , "a.derp" : "change" , }); await output.build(); assert.deepEqual(output.changes(), {}); } finally { await output.dispose(); } } finally { await input.dispose(); } }); });

Mocha

Example works in Node 8+ by using async/await.