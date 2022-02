Brazilian Values

🇺🇸 Switch to english version

Validar e formatar valores brasileiros como dinheiro (BRL), CPF, CNPJ, datas etc.

Instalação

Este módulo está publicado no NPM, por isso você pode instalar usando qualquer gerenciador de pacotes Node.js.

npm install brazilian-values --save yarn add brazilian-values

Instalação por CDN

Os pacotes desse módulo também estão disponíveis nas CDNs JSDelivr e UNPKG.

Em ambas você pode solicitar o pacote desejado ou usar o padrão, que é o UMD.

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/brazilian-values" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/brazilian-values" > </ script > < script > BrazilianValues.formatToBRL( 100 ); </ script >

Como usar

brazilian-values fornece funções para lidar com formatação, validação e conversão de valores brasileiros. Todas essas funções podem ser importadas do pacote.

import { isCNPJ, formatToCNPJ } from 'brazilian-values' ; const value = '12727442000113' if (!isCNPJ(value)) throw new Error ( 'CNPJ is not valid.' ); const document = formatToCNPJ(value);

API

Formatadores formatToBRL

formatToCapitalized

formatToCEP

formatToCNPJ

formatToCPF

formatToCPFOrCNPJ

formatToDate

formatToDateTime

formatToList

formatToNumber

formatToPhone

formatToRG

Conversores parseToArray

parseToDate

parseToNumber

Validadores isCEP

isCNPJ

isCPF

isCPFOrCNPJ

isDate

isDDD

isPhone

Formatação

formatToBRL

Formata números ou string que contém números para a moeda brasileira (BRL).

formatToBRL( 1928.93 ) formatToBRL( '9211928.18203' ) formatToBRL( -18.49 )

formatToCapitalized

Capitaliza as palavras de um texto, com exceção das palavras configuradas para serem deixadas em caixa-alta ou em caixa-baixa.

A primeira palavra do texto não será caixa-baixa mesmo se configurada como.

formatToCapitalized( 'SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL' ) formatToCapitalized( ' os PrimEIROS HOMens da tERra' , { wordsToKeepLowerCase : [ 'os' , 'da' ] }) formatToCapitalized( 'nova tv foi lançada' , { wordsToKeepUpperCase : [ 'tv' ] }) formatToCapitalized( ' com espaços antes e depois ' , { trimTrailingWhiteSpaces : false })

formatToCEP

Formata uma string que contém números em CEP.

formatToCEP( '15998030' ) formatToCEP( '02999' )

formatToCNPJ

Formata uma string que contém números em CNPJ.

formatToCNPJ( '128781' ) formatToCNPJ( '32284981000138' ) formatToCNPJ( '00.0.000.00.00--00-00' )

formatToCPF

Formata uma string que contém números em CPF.

formatToCPF( '00000000' ) formatToCPF( '00000000000' ) formatToCPF( '366.418.768-70' )

formatToCPFOrCNPJ

Formata uma string que contém números em CPF ou CNPJ dependendo da quantidade de caracteres.

formatToCPFOrCNPJ( '00000000' ) formatToCPFOrCNPJ( '366.418.768-70' ) formatToCPFOrCNPJ( '32284981000138' ) formatToCPFOrCNPJ( '00.0.000.00.00--00-00' )

Formata uma instância de Date para o estilo brasileiro, DD/MM/YYYY .

formatToDate( new Date ( 2002 , 7 , 21 )) formatToDate( new Date ())

Formata uma instância de Date para o data e horário no formato brasileiro, DD/MM/YYYY HH:mm .

formatToDateTime( new Date ( 2002 , 7 , 21 , 18 , 30 ))

formatToList

Formata os valores de um Array de string no estilo brasileiro.

formatToList([ 'Vitor' , 'William' , 'Fernando' ]) formatToList([]) formatToList([ '1' , '2' ]) formatToList([ 'Direito Civil' ])

formatToNumber

Formata um número para o estilo brasileiro.

formatToNumber( 0 ) formatToNumber( -1299 ) formatToNumber( .981 ) formatToNumber( '19898.1298' )

formatToPhone

Formata uma string contendo números para o estilo do número de telefone brasileiro.

formatToPhone( '11' ) formatToPhone( '11971626' ) formatToPhone( '11971626799' )

formatToRG

Formata uma string contendo números para RG.

Hoje, brazilian-values suporta apenas os formatos de SP e RJ.

Outros valores serão apenas "escapados" no input .

formatToRG( '00000000A' , 'SP' ) formatToRG( '00.00.0000-0' , 'RJ' ) formatToRG( 'MG-14.808.688' , 'MG' )

Conversores

parseToArray

Converte uma lista no formato brasileiro para um Array de string .

parseToArray( '' ) parseToArray( '1' ) parseToArray( '1 e 2' ) parseToArray( 'Fernanda, Luana e Ana Carolina' )

Converte a data no formato brasileiro para uma instância de Date .

Lança um erro se o valor for inválido ou não corresponder a o formato de data brasileiro.

parseToDate( '28/03/1996' ) parseToDate( '28/03/1996 20:00' ) parseToDate( '28/03/1996 20:00:00' ) parseToDate( '31/02/2018' )

parseToNumber

Converte o número no estilo brasileiro para um número.

parseToNumber( '10' ) parseToNumber( '-1.299' ) parseToNumber( '0,981' ) parseToNumber( '19.898,1298' )

Validadores

isCEP

Verifica se é um CEP válido.

isCEP( '50.833-000' ) isCEP( '02998-050' ) isCEP( '00000000' ) isCEP( '0' ) isCEP( '1982891928981982198' )

isCNPJ

Verifica se é um CNPJ válido.

isCNPJ( '41142260000189' ) isCNPJ( '45.723.174/0001-10' ) isCNPJ( '411407182' ) isCNPJ( '11.111.111/1111-11' )

isCPF

Verifica se é um CPF válido.

isCPF( '366.418.768-70' ) isCPF( '36641876870' ) isCPF( '213.198.013-20' ) isCPF( '2131201872781' ) isCPF( '11111111111' )

isCPFOrCNPJ

Verifica se é um CPF ou um CNPJ válido.

isCPFOrCNPJ( '366.418.768-70' ) isCPFOrCNPJ( '36641876870' ) isCPFOrCNPJ( '213.198.013-20' ) isCPFOrCNPJ( '2131201872781' ) isCPFOrCNPJ( '11111111111' ) isCPFOrCNPJ( '41142260000189' ) isCPFOrCNPJ( '45.723.174/0001-10' ) isCPFOrCNPJ( '411407182' ) isCPFOrCNPJ( '11.111.111/1111-11' )

Verifica se é uma data válida e se corresponde ao formato brasileiro.

isDate( '03/08/2017' ) isDate( '28/13/2017' ) isDate( '03-08-2017' ) isDate( '31/03/18' )

isDDD

Verifica se é um código DDD (discagem direta à distância) brasileiro válido.

Baseado na resolução nº 263, de 8 de junho de 2001.

isDDD( '81' ) isDDD( '10' ) isDDD( '555' )

isPhone

Verifica se está em um formato comum de número de telefone brazileiro, opcionalmente com DDI, DDD e o nono dígito. Se o DDD estiver definido ele será verificado com isDDD .

isPhone( '+55 (11) 9 8273-1182' ) isPhone( '11 9 8273 1182' ) isPhone( '1139723768' ) isPhone( '(23) 3972-3768' ) isPhone( '(13) 6 5093-2093' ) isPhone( '(81) 555 178' )

Contribuindo

Docker

Caso queira rodar em um ambiente isolado(container) você pode usar o docker.

Primeiro construa a imagem em sua maquina

docker build -t brazilian-values :latest .

Após isso rode o ambiente em modo interativo

docker run -it -v ${PWD} :/usr/src/app brazilian-values:latest bash

Você entrara em um container com o ambiente isolado da maquina. rode o yarn install e pode começar a usar todo o projeto`

yarn install

Licença

Lançado sob a licença MIT.