A library of masks applicable to several Brazilian data like I.E., CNPJ, CPF and others

Instalation

With npm

npm install --save br-masks

With bower

bower install --save br-masks

Runing tests

gulp test

Validations

Inscrição Estadual

var BrM = require ( 'br-masks' ); var uf = 'SP' ; var ie = '110042490114' ; var masked = BrM.ie(ie, uf);

See: Conferência de Inscrições Estaduais

CPF

var BrM = require ( 'br-masks' ); var cpf = '97070868669' ; var masked = BrM.cpf(cpf);

CNPJ

var BrM = require ( 'br-masks' ); var cnpj = '79121383000106' ; var masked = BrM.cnpj(cnpj);

var BrM = require ( 'br-masks' ); var maskedCpf = BrM.cpfCnpj( '97070868669' ); var maskedCnpj = BrM.cpfCnpj( '79121383000106' );

CEP

var BrM = require ( 'br-masks' ); var cep = '30480530' ; var masked = BrM.cep(cep);

PHONE

var BrM = require ( 'br-masks' ); var phone = '3133340167' ; var masked = BrM.phone(phone); var phone9 = '38212201255' ; var masked9 = BrM.phone(phone9); var phone0800 = '08001234567' ; var masked0800 = BrM.phone(phone0800);

FINANCE

var BrM = require ( 'br-masks' ); var value = 125.1578 ; var masked = BrM.finance(value); var value2 = -125.1578 ; var masked2 = BrM.finance(value2);

See finance.test.js for more examples.

NFE ACCESS KEY