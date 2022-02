deprecated

I no longer have the maintenance for this project, in case anyone wants to take over just contact me

return custom mask in input for ionic 4

Required

Node: 10.7.0

npm 6.4.0

ionic 4.1.2

Angular CLI: 6.1.2

install

npm install br-mask --save -E

Usage

import { BrMaskerModule } from 'br-mask' ; @NgModule({ imports : [ BrMaskerModule ], })

HTML

< form [ formGroup ]= "form" > < ion-item > < ion-input required type = "text" formControlName = "mask" placeholder = "First Name" [ brmasker ]= "{mask:'00-00', len:5, userCaracters: true}" > </ ion-input > </ ion-item > </ form >

Other Examples

< ion-item > < ion-input type = "text" formControlName = "mask" placeholder = "Mask" [ brmasker ]= "{mask: '00:00', type:'num'}" > </ ion-input > </ ion-item > < ion-item > < ion-input type = "text" formControlName = "mask" placeholder = "Mask" [ brmasker ]= "{userCaracters: true}" > </ ion-input > </ ion-item >

Example for CPF/CNPJ 999.999.999-99 / 99.999.999/9999-99

< ion-item > < ion-input type = "text" name = "cpf" formControlName = "mask" placeholder = "CPF/CNPJ" [ brmasker ]= "{person: true}" > </ ion-input > </ ion-item >

Example for Real 999,99

< ion-item > < ion-input type = "text" name = "money" formControlName = "mask" placeholder = "(R$) Real" [ brmasker ]= "{money: true}" > </ ion-input > </ ion-item >

Example for Money

< ion-item > < ion-input type = "text" formControlName = "mask" name = "money" placeholder = "Money" [ brmasker ]= "{money: true, thousand: ',', decimalCaracter: '.', decimal: '3'}" > </ ion-input > </ ion-item >

Example for Real 99,999 With Decimal

< ion-item > < ion-input type = "text" name = "money" formControlName = "mask" placeholder = "(R$) Real" [ brmasker ]= "{money: true, decimal: 3}" > </ ion-input > </ ion-item >

< ion-item > < ion-input type = "text" name = "percent" formControlName = "mask" placeholder = "% Percent" [ brmasker ]= "{percent: true}" value = "" > </ ion-input > </ ion-item >

Example for Phone (99) 9999-9999 / (99) 99999-9999

< ion-item > < ion-input type = "text" name = "phone" formControlName = "mask" placeholder = "Phone" [ brmasker ]= "{phone: true}" > </ ion-input > </ ion-item >

Example for Phone not ddd 9999-9999 / 99999-9999

< ion-item > < ion-input type = "text" name = "phone" formControlName = "mask" placeholder = "Phone" [ brmasker ]= "{phoneNotDDD: true}" > </ ion-input > </ ion-item >

Example for number thousand

< ion-item > < ion-input type = "text" formControlName = "phone" [ value ]= "form.get('phone').value" name = "phone" placeholder = "Phone" [ brmasker ]= "{numberAndTousand: true, thousand: ','}" > </ ion-input > </ ion-item >

Features

import { BrMaskDirective, BrMaskModel } from 'br-mask' ; ... constructor(public brMask: BrMaskDirective) {} ... protected createForm(): FormGroup { return new FormGroup({ phone : new FormControl( this .createPhone()) }); } private createPhone(): string { const config: BrMaskModel = new BrMaskModel(); config.phone = true ; return this .brMask.writeCreateValue( '99999999999' , config); }

Inputs

brmasker: BrMaskModel

BrMaskModel = { form: AbstractControl; mask: string ; len: number ; money: boolean ; phone: boolean ; phoneNotDDD: boolean ; person: boolean ; percent: boolean ; type : 'alfa' | 'num' | 'all' ; decimal: number = 2 ; decimalCaracter: string = `,` ; thousand: string ; userCaracters = false ; numberAndTousand: false , moneyInitHasInt: true }

Name type info form FormControl Obsolete mask string Optional len string Optional money boolean Optional phone boolean Optional phoneNotDDD boolean Optional person boolean Optional percent boolean Optional type string Optional default 'all' decimalCaracter string Optional default ',' decimal number Optional default '2' thousand string Optional userCaracters boolean Optional default false numberAndTousand boolean Optional default false moneyInitHasInt boolean Optional default true

moneyInitHasInt is when you need to use cents in value

Characters

- . / ( ) , * + @ # $ & % :

Build for developer

Only use if you change the component

Build

npm run build

Publish

npm publish

Changelog

pull issues

change phone mask for accept 11 digits

removing the need to declare the form

remove console log

add prop moneyInitHasInt

add phoneNotDDD

fix numberAndTousand

add number thousand