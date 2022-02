Convert BPMN 2.0 diagrams to PDF documents, SVG or PNG files.

Usage

This package exposes the bpmn-to-image command line utility that allows you to convert BPMN 2.0 diagrams to PNG and PDF documents:

$ bpmn-to-image -- help Convert a BPMN 2.0 diagrams to PDF or PNG images Usage $ bpmn-to-image <diagramFile>:<outputConfig> ... Options diagramFile Path to BPMN diagram outputConfig List of extension or output file paths --min-dimensions=<dimensions> Minimum size in pixels (<width>x<height>) --title=<title> Add explicit <title> to exported image --no-title Don 't display title on exported image --no-footer Strip title and logo from image --scale Scale factor for images (1) Examples # export to diagram.png $ bpmn-to-image diagram.bpmn:diagram.png # export diagram.png, diagram.svg and /tmp/diagram.pdf $ bpmn-to-image diagram.bpmn:diagram.png,diagram.svg,/tmp/diagram.pdf # export with minimum size of 500x300 pixels $ bpmn-to-image --min-dimensions=500x300 diagram.bpmn:png

Embedding

You may embed bpmn-to-image and use it as parts of your application:

const { convertAll } = require ( 'bpmn-to-image' ); await convertAll([ { input : 'diagram.bpmn' , outputs : [ 'diagram.pdf' , 'diagram.png' 'diagram.svg' ] } ]);

This renders the BPMN diagram using bpmn-js and exports it to the specified output files using Puppeteer.

Install

npm install -g bpmn-to-image

License

MIT