Isomorphic JavaScript BPMN 2.0 workflow elements suitable for bundling into frontend script or just required into your nodejs project.

Supported elements

The following elements are tested and supported.

Definition: Executable BPMN 2 definition

Process: Executes and keeps track of activity elements

BpmnError

BoundaryEvent

CallActivity

CancelEventDefinition

ConditionalEventDefinition

CompensateEventDefinition compensate by outbound Association

DataObject

DataStore

DataStoreReference

EndEvent

Error

ErrorEventDefinition throw catch

EscalationEventDefinition throw catch

EventBasedGateway

ExclusiveGateway

InclusiveGateway

IntermediateCatchEvent

IntermediateThrowEvent

InputOutputSpecification

LinkEventDefinition throw catch

MessageEventDefinition throw catch

MessageFlow

MultiInstanceLoopCharacteristics

ParallelGateway

Participant

Lane: exposed on activity

Property

ReceiveTask

ScriptTask

SequenceFlow

ServiceImplementation: ServiceTask implementation attribute behaviour

ServiceTask BusinessRuleTask: Same behaviour as ServiceTask SendTask: Same behaviour as ServiceTask

Signal

SignalEventDefinition throw catch

SignalTask ManualTask UserTask

StandardLoopCharacteristics

StartEvent

SubProcess

Task

TerminateEventDefinition

TimerEventDefinition timeDuration timeDate timeCycle

Transaction

All activities share the same base and and api.