Missing shrinkwrap for Bower.

Integration

Bower must be >= 1.5 (tested on Bower 1.7.7).

(within project directory) npm install bower-shrinkwrap-resolver --save-dev Add bower-shrinkwrap-resolver resolver to .bowerrc , like so:

{ "resolvers" : [ "bower-shrinkwrap-resolver" ] }

That's it.

If bower is installed globally - bower-shrinkwrap-resolver have to npm i -g ... too. Otherwise you'll get Cannot find module 'bower-shrinkwrap-resolver' .

Usage

bower install (with or without parameters) will automatically generate (and update) bower-shrinkwrap.json .

CLI

--no-shrinkwrap - ignore an available shrinkwrap file.

- ignore an available shrinkwrap file. --strict-shrinkwrap - fail if bower tries to install dependency that is missing in bower-shrinkwrap.json .

- fail if bower tries to install dependency that is missing in . --reset-shrinkwrap - regenerate bower-shrinkwrap.json (e.g. bower i --reset-shrinkwrap is equivalent to rm bower-shrinkwrap.json && bower i ).

Debug logging can be turned with NODE_DEBUG=bower-shrinkwrap-resolver bower ... .

License

MIT License