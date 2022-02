borschik

English

borschik is an extendable builder for text-based file formats. It's main purpose is the assembly of static files for web projects (CSS, JS, etc.).

Documentation

JS include notations

Freeze and resource inlining

How borschik resolves technologies and How to extend borschik (write your own technology)

Article at bem.info

Русский

borschik — это расширяемый сборщик файлов текстовых форматов. Его основной задачей является сборка статических файлов веб-проектов (CSS, JS и т.д.).

Документация

Статья про borschik на bem.info