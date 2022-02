Bootstrap Table Docs

Local develop

To develop bootstrap-table and bootstrap-table-examples locally please run:

mkdir bootstrap-table-dev cd bootstrap-table-dev git clone https://github.com/wenzhixin/bootstrap-table git clone https://github.com/wenzhixin/bootstrap-table-examples yarn add http-server npx http-server

And then open: http://localhost:8081/bootstrap-table-examples

reporting issues

All issues need to be submitted to the main project, not this examples repo.

Please read: CONTRIBUTING.md#bug-reports and post issue to issue, thanks!