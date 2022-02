Bootstrap Search Suggest

Demo|示例

这是一个基于 bootstrap 按钮式下拉菜单组件的搜索建议插件,必须使用于按钮式下拉菜单组件上。

浏览器支持

支持 ie8+,chrome,firefox,safari

功能说明

搜索方式:从 data.value 的有效字段数据中查询 keyword 的出现,或字段数据包含于 keyword 中

支持单关键字、多关键字的输入搜索建议,多关键字可自定义分隔符

支持按 data 数组数据搜索、按 URL 请求搜索和按首次请求URL数据并缓存搜索三种方式

单关键字会设置 data-id 和输入框内容两个值,以 indexId/idField 和 indexKey/idFiled 取值 data 的数据为准;多关键字只设置输入框值

快速上手

引入 jQuery、bootstrap.min.css、bootstrap.min.js 引入插件js: bootstrap-suggest.min.js 初始化插件

$( "input#test" ).bsSuggest({ url : "/rest/sys/getuserlist?keyword=" });

具体使用请参考参数配置说明及 demo 示例页面源码(Demo)

NPM 方式

require ( 'bootstrap-suggest-plugin' ); $( "#test" ).bsSuggest({ url : "/rest/sys/getuserlist?keyword=" });

使用示例

方法调用

禁用提示: $("input#test").bsSuggest("disable"); 启用提示: $("input#test").bsSuggest("enable"); 销毁插件: $("input#test").bsSuggest("destroy"); 查看版本: $("input#test").bsSuggest("version");

事件监听

onDataRequestSuccess : 当 AJAX 请求数据成功时触发,并传回结果到第二个参数 onSetSelectValue :当从下拉菜单选取值时触发,并传回设置的数据到第二个参数 onUnsetSelectValue :当设置了 idField,且自由输入内容时触发(与背景警告色显示同步) onShowDropdown :下拉菜单显示时触发 onHideDropdown :下拉菜单隐藏式触发

示例参考

$( "#test" ).bsSuggest( 'init' , { url : "/rest/sys/getuserlist?keyword=" , effectiveFields : [ "userName" , "email" ], searchFields : [ "shortAccount" ], effectiveFieldsAlias :{ userName : "姓名" }, clearable : true , idField : "userId" , keyField : "userName" }).on( 'onDataRequestSuccess' , function ( e, result ) { console .log( 'onDataRequestSuccess: ' , result); }).on( 'onSetSelectValue' , function ( e, selectedData, selectedRawData ) { console .log( 'onSetSelectValue: ' , e.target.value, selectedData, selectedRawData); }).on( 'onUnsetSelectValue' , function ( ) { console .log( 'onUnsetSelectValue' ); }).on( 'onShowDropdown' , function ( e, data ) { console .log( 'onShowDropdown' , e.target.value, data); }).on( 'onHideDropdown' , function ( e, data ) { console .log( 'onHideDropdown' , e.target.value, data); });

更多详细用法,可参考 demo/index.html 和 demo/demo.js 文件源代码,提供了自定义数据、URL 请求数据、百度搜索 API、淘宝搜索 API 的接口演示。

配置参数

参数列表中的值均为插件默认值

var defaultOptions = { url : null , jsonp : null , data : { value : [] }, indexId : 0 , indexKey : 0 , idField : '' , keyField : '' , autoSelect : true , allowNoKeyword : true , getDataMethod : 'firstByUrl' , delayUntilKeyup : false , ignorecase : false , effectiveFields : [], effectiveFieldsAlias : {}, searchFields : [], twoWayMatch : true , multiWord : false , separator : ',' , delay : 300 , emptyTip : '' , searchingTip : '搜索中...' , hideOnSelect : false , maxOptionCount : 200 , autoDropup : false , autoMinWidth : false , showHeader : false , showBtn : true , inputBgColor : '' , inputWarnColor : 'rgba(255,0,0,.1)' , listStyle : { 'padding-top' : 0 , 'max-height' : '375px' , 'max-width' : '800px' , 'overflow' : 'auto' , 'width' : 'auto' , 'transition' : '0.3s' , '-webkit-transition' : '0.3s' , '-moz-transition' : '0.3s' , '-o-transition' : '0.3s' }, listAlign : 'left' , listHoverStyle : 'background: #07d; color:#fff' , listHoverCSS : 'jhover' , clearable : false , keyLeft : 37 , keyUp : 38 , keyRight : 39 , keyDown : 40 , keyEnter : 13 , fnProcessData : processData, fnGetData : getData, fnAdjustAjaxParam : null , fnPreprocessKeyword : null };

提示:

在 bootstrap v4 下, clearable 为 true 时,应引入 font-awesome 图标库,该清除按钮使用了 fa-plus 图标。

二次开发

git clone 项目,进入项目目录,执行如下命令:

安装grunt npm install grunt-cli -g 安装依赖 yarn 或 npm install 实时开发 npm start 执行测试 npm test 执行编译 npm run build

提示:对于 phantomjs 的依赖,如下载超时,可使用其他工具下载,然后放到命令行提示的目录,解压,将解压的目录重命名为命令行提示正在解压的名称。然后重新执行 npm install 。

License

bootstrap-suggest-plugin is released under the MIT license.

该插件由志文工作室开发和维护。