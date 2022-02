Quick start

Several quick start options are available:

Download the latest release

Clone the repo: git clone https://github.com/vsn4ik/bootstrap-submenu.git

Install with npm: npm install bootstrap-submenu

Install with yarn: yarn add bootstrap-submenu

What's included

bootstrap-submenu/ ├── css/ │ ├── bootstrap-submenu .css │ ├── bootstrap-submenu .css .map │ └── bootstrap-submenu .min .css └── js/ ├── bootstrap-submenu .js └── bootstrap-submenu .min .js

Examples

For some working examples, visit our examples section.

Min Requirements

Bootstrap 4.1.0

jQuery 1.9.1

Creators

Vasilii A.

Copyright and license

Copyright Vasilii A., 2014–2018.

Licensed under the MIT License.