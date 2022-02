Material Design Icons

mervick.github.io/material-design-icons

Material design icons are the official icon set from Google that are designed under the material design guidelines.

Installation

Yarn

yarn add @mervick/mdi-icons

NPM

npm install @mervick/mdi-icons --save

Usage

Add to your html page in the head area

< link href = "css/material-icons.min.css" rel = "stylesheet" >

You can customize and use only fonts you want:

< link href = "css/material-icons-base.min.css" rel = "stylesheet" > < link href = "css/material-icons-regular.min.css" rel = "stylesheet" > < link href = "css/material-icons-outlined.min.css" rel = "stylesheet" > < link href = "css/material-icons-round.min.css" rel = "stylesheet" > < link href = "css/material-icons-sharp.min.css" rel = "stylesheet" > < link href = "css/material-icons-two-tone.min.css" rel = "stylesheet" >

You can also use fonts from Google Fonts:

< link href = "css/material-icons-base.min.css" rel = "stylesheet" > < link href = "https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Icons" rel = "stylesheet" > < link href = "https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Icons+Outlined" rel = "stylesheet" > < link href = "https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Icons+Round" rel = "stylesheet" > < link href = "https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Icons+Sharp" rel = "stylesheet" > < link href = "https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Icons+Two+Tone" rel = "stylesheet" >

There are two ways to use:

Ligature, this one is awesome but have some troubles

< i class = "material-icons" > accessibility </ i > < i class = "material-icons" > 3d_rotation </ i > < i class = "material-icons" > airline_seat_legroom_reduced </ i > < i class = "material-icons-outlined" > accessibility </ i > < i class = "material-icons-outlined" > 3d_rotation </ i > < i class = "material-icons-outlined" > airline_seat_legroom_reduced </ i > < i class = "material-icons-round" > accessibility </ i > < i class = "material-icons-round" > 3d_rotation </ i > < i class = "material-icons-round" > airline_seat_legroom_reduced </ i > < i class = "material-icons-sharp" > accessibility </ i > < i class = "material-icons-sharp" > 3d_rotation </ i > < i class = "material-icons-sharp" > airline_seat_legroom_reduced </ i > < i class = "material-icons-two-tone" > accessibility </ i > < i class = "material-icons-two-tone" > 3d_rotation </ i > < i class = "material-icons-two-tone" > airline_seat_legroom_reduced </ i >

CSS classes (preferred)

< i class = "mdi mdi-accessibility" > </ i > < i class = "mdi mdi-3d-rotation" > </ i > < i class = "mdi mdi-airline-seat-legroom-reduced" > </ i > < i class = "mdi-outlined mdi-accessibility" > </ i > < i class = "mdi-outlined mdi-3d-rotation" > </ i > < i class = "mdi-outlined mdi-airline-seat-legroom-reduced" > </ i > < i class = "mdi-round mdi-accessibility" > </ i > < i class = "mdi-round mdi-3d-rotation" > </ i > < i class = "mdi-round mdi-airline-seat-legroom-reduced" > </ i > < i class = "mdi-sharp mdi-accessibility" > </ i > < i class = "mdi-sharp mdi-3d-rotation" > </ i > < i class = "mdi-sharp mdi-airline-seat-legroom-reduced" > </ i > < i class = "mdi-two-tone mdi-accessibility" > </ i > < i class = "mdi-two-tone mdi-3d-rotation" > </ i > < i class = "mdi-two-tone mdi-airline-seat-legroom-reduced" > </ i >

Using CSS classes, you can also use additional features such as:

< i class = "mdi mdi-attachment mdi-inverse" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-spin" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-pulse" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-fw" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-border" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment pull-left" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment pull-right" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-lg" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-2x" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-3x" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-4x" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-5x" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-rotate-90" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-rotate-180" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-rotate-270" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-flip-horizontal" > </ i > < i class = "mdi mdi-attachment mdi-flip-vertical" > </ i > < ul class = "mdi-ul" > < li > < i class = "mdi-li mdi mdi-keyboard-arrow-right" > </ i > Lorem ipsum dolor ... </ li > </ ul >

