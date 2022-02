Bootstrap Italia

Bootstrap Italia è un tema basato su Bootstrap 4 per la creazione di applicazioni responsive, mobile-first per il web.

Bootstrap Italia eredita tutte le funzionalità, componenti, mixins, grid system, e altro già presenti in Bootstrap 4, e le personalizza secondo le linee guida di design per i servizi web delle Pubbliche Amministrazioni.

Indice

Come iniziare

Per utilizzare Bootstrap Italia all'interno del tuo progetto, è sufficiente includere i file compilati come descritto in dettaglio alla pagina introduttiva della documentazione.

Segnalazione bug e richieste di aiuto

Vuoi segnalare un bug o fare una richiesta?

Prima di tutto assicurati che sia un problema relativo al tema Bootstrap Italia e non alla libreria Bootstrap da cui deriva (in tal caso puoi fare riferimento al repository di Bootstrap), poi dai un'occhiata a come creare una issue.

Come contribuire

Vorresti dare una mano su Bootstrap Italia? Sei nel posto giusto!

Se non l'hai già fatto, inizia spendendo qualche minuto per approfondire la tua conoscenza sulle linee guida di design per i servizi web della PA, e fai riferimento alle indicazioni su come contribuire a Bootstrap Italia.

A questo punto, è necessario impostare il tuo ambiente locale per la compilazione dei file sorgente e la generazione della documentazione. Alla pagina relativa agli strumenti di compilazione è possibile avere tutte le informazioni necessarie a questo scopo.

Ringraziamenti

Molte persone hanno contribuito volontariamente al miglioramento di Bootstrap Italia!

Ringraziamo in particolare Spottino per la (ri)progettazione delle icone presenti nella libreria, avol-io, gtico80, smartm0use e moltissimi altri per i preziosi contributi, e tutti coloro che segnalandoci issue, usando la libreria o semplicemente facendola conoscere ci aiutano a renderla migliore per tutti!

Licenze software dei componenti di terze parti

Componenti distribuiti con Bootstrap Italia

Vengono di seguito elencati i componenti distribuiti con Bootstrap Italia che hanno una propria licenza diversa da CC0.

Principali dipendenze per la fase di compilazione e sviluppo

Generatore di siti statici per ruby Jekyll, © Tom Preston-Werner and Jekyll contributors, licenza MIT

Tool per il testing della correttezza formale dell'HTML html-proofer, © Garen Torikian, licenza MIT

Tool per il reload automatico del browser Browser Sync Apache License Version 2.0

Gestione del versionamento conventional-changelog © conventional-changelog team, ISC License

Build system per le librerie Javascript e CSS GulpJS, © Blaine Bublitz, Eric Schoffstall and other contributors, licenza MIT

Transpiler per moduli Javascript Babel, © Sebastian McKenzie, licenza MIT

Code formatter per Javascript Prettier, © James Long and contributors, licenza MIT

Compilazione SASS sass, © Google Inc., licenza MIT

GitHub REST API client per JavaScript Octokit rest.js © 2012 Cloud9 IDE, Inc. (Mike de Boer), 2017-2018 Octokit contributors, licenza MIT

Componenti utilizzati per la documentazione

Di seguito sono elencati invece i componenti utilizzati per il sito della documentazione ma non ridistribuiti nella libreria Bootstrap Italia

tsParticles © Matteo Bruni, licenza MIT

clipboard.js © Zeno Rocha, licenza MIT

AnchorJS © Bryan Braun, licenza MIT

Algolia DocSearch © Algolia, licenza MIT

La licenza di Bootstrap Italia è BSD 3-Clause ed è visibile nel file LICENSE:

We are using BrowserStack for interactive cross browser testing. They are sponsoring our open source project!