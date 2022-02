block grid library (css & sass) for twitter bootstrap (version 3 & 4), based on the native zurb foundation feature

usage

Install via either bower, npm, CND or downloaded files: bower install --save bootstrap-block-grid npm install --save bootstrap-block-grid use CDN files from jsdelivr download bootstrap-block-grid.zip Add files to your html when using bower < link rel = "stylesheet" href = "bower_components/bootstrap-block-grid/dist/bootstrap3-block-grid.min.css" > < link rel = "stylesheet" href = "bower_components/bootstrap-block-grid/dist/bootstrap4-block-grid.min.css" > when using npm < link rel = "stylesheet" href = "node_modules/bootstrap-block-grid/dist/bootstrap3-block-grid.min.css" > < link rel = "stylesheet" href = "node_modules/bootstrap-block-grid/dist/bootstrap4-block-grid.min.css" > when using CDN files from jsdelivr < link rel = "stylesheet" href = "//cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-block-grid@latest/dist/bootstrap3-block-grid.min.css" > < link rel = "stylesheet" href = "//cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-block-grid@latest/dist/bootstrap4-block-grid.min.css" > when using downloaded files < link rel = "stylesheet" href = "bootstrap3-block-grid.min.css" > < link rel = "stylesheet" href = "bootstrap4-block-grid.min.css" > Sample Markup < div class = "block-grid-xs-2 block-grid-sm-3 block-grid-md-4" > < div > Content 1 </ div > < div > Content 2 </ div > < div > Content 3 </ div > < div > Content 4 </ div > < div > Content 5 </ div > < div > Content 6 </ div > </ div >

available classes

xs block-grid-xs-1 block-grid-xs-2 ... block-grid-xs-12

sm block-grid-sm-1 block-grid-sm-2 ... block-grid-sm-12

md block-grid-md-1 block-grid-md-2 ... block-grid-md-12

lg block-grid-lg-1 block-grid-lg-2 ... block-grid-lg-12



license

MIT