Biblioteca para validar boletos.

Suporta boletos de arrecadação e boletos bancários, tanto a representação do código de barras como a linha digitável.

Todas as validações podem ser feitas com ou sem máscara.

Exemplos de boletos

Arrecadação

Arrecadação - Código de barras

85890000460 52460179160 60759305086 83148300001

Arrecadação - Linha digitável

85890000460 -9 52460179160 -5 60759305086 -5 83148300001 -0

Bancário

Bancário - Código de barras

84890000000404201622018060519042958603411122

Bancário - Linha digitável

23793.38128 60007.827136 95000.063305 9 75520000370000

Instalação

npm install boleto-brasileiro-validator --save

Como usar

Para validar qualquer tipo de boleto, com ou sem máscara

import { boleto } from 'boleto-brasileiro-validator' ; boleto( '23793.38128 60007.827136 95000.063305 9 75520000370000' ); boleto( '23793381286000782713695000063305975520000370000' ); boleto( '836200000005 667800481000 180975657313 001589636081' ); boleto( '536200000005 667800481000 180975657313 001589636081' ); boleto( '001933737000000144816060680935031' );

Para validar boletos de arrecadação (luz, água, etc.)

import { boletoArrecadacao, boletoArrecadacaoCodigoBarras, boletoArrecadacaoLinhaDigitavel, } from 'boleto-brasileiro-validator' ; boletoArrecadacao( '836200000005 667800481000 180975657313 001589636081' ); boletoArrecadacaoCodigoBarras( '84890000000404201622018060519042958603411122' ); boletoArrecadacaoLinhaDigitavel( '85890000460-9 52460179160-5 60759305086-5 83148300001-0' );

Para validar boletos bancários

import { boletoBancario, boletoBancarioCodigoBarras, boletoBancarioLinhaDigitavel, } from 'boleto-brasileiro-validator' ; boletoBancario( '23793.38128 60007.827136 95000.063305 9 75520000370000' ); boletoBancarioCodigoBarras( '00193373700000001000500940144816060680935031' ); boletoBancarioLinhaDigitavel( '23793381286000782713695000063305975520000370000' );

Observação

Por padrão, a validação individual de cada bloco não é realizada.

Caso esse comportamento seja necessário, as seguintes funções aceitam um parâmetro adicional para habilitar a validação:

boleto( '23793.38128 60007.827136 95000.063305 9 75520000370000' , true ); boletoBancario( '23793381286000782713695000063305975520000370000' , true ); boletoBancarioLinhaDigitavel( '23793381286000782713695000063305975520000370000' , true ); boletoArrecadacao( '836200000005667800481000180975657313001589636081' , true ); boletoArrecadacaoLinhaDigitavel( '836200000005667800481000180975657313001589636081' , true );

Regras de Validação

Regras para validação de boletos bancários: Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Cobrança do Banco do Brasil

Regras para validação de boletos de arrecadação: FEBRABAN - "Layout" Padrão de Arrecadação/Recebimento com Utilização do Código de Barras

Licença

This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE.md file for details