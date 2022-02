Blocknative sdk

A lightweight JavaScript sdk to connect to the Blocknative backend Ethereum node infrastructure via a websocket connection for realtime transaction updates.

Usage

Installation

npm install bnc-sdk

Quick Start (Node.js)

Transaction Monitor

import WebSocket from 'ws' import BlocknativeSdk from 'bnc-sdk' import Web3 from 'web3' const web3 = new Web3( '<ws://some.local-or-remote.node:8546>' ) const options = { dappId : '<YOUR_API_KEY>' , networkId : 4 , ws : WebSocket } const blocknative = new BlocknativeSdk(options) const txOptions = { to : '0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D' , value : 1000000000000000 } web3.eth.sendTransaction(txOptions).on( 'transactionHash' , hash => { const { emitter } = blocknative.transaction(hash) emitter.on( 'txPool' , transaction => { console .log( `Sending ${transaction.value} wei to ${transaction.to} ` ) }) emitter.on( 'txConfirmed' , transaction => { console .log( 'Transaction is confirmed!' ) }) emitter.on( 'all' , transaction => { console .log( `Transaction event: ${transaction.eventCode} ` ) }) })

Address Listener

import WebSocket from 'ws' import BlocknativeSdk from 'bnc-sdk' import Web3 from 'web3' const web3 = new Web3( '<ws://some.local-or-remote.node:8546>' ) const options = { dappId : '<YOUR_API_KEY>' , networkId : 4 , ws : WebSocket } const blocknative = new BlocknativeSdk(options) const address = '0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D' const { emitter, details } = blocknative.account(address) emitter.on( 'all' , transaction => { console .log(transaction) })

Quick Start (Browser)

Transaction Monitor

import BlocknativeSdk from 'bnc-sdk' import Web3 from 'web3' const web3 = new Web3( window .ethereum) const options = { dappId : '<YOUR_API_KEY>' , networkId : 4 } const blocknative = new BlocknativeSdk(options) const txOptions = { to : '0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D' , value : 1000000000000000 } web3.eth.sendTransaction(txOptions).on( 'transactionHash' , hash => { const { emitter } = blocknative.transaction(hash) emitter.on( 'txPool' , transaction => { console .log( `Sending ${transaction.value} wei to ${transaction.to} ` ) }) emitter.on( 'txConfirmed' , transaction => { console .log( 'Transaction is confirmed!' ) }) emitter.on( 'all' , transaction => { console .log( `Transaction event: ${transaction.eventCode} ` ) }) }) #### Address Listener `` `javascript import BlocknativeSdk from 'bnc-sdk' import Web3 from 'web3' const web3 = new Web3(window.ethereum) // create options object const options = { dappId: '<YOUR_API_KEY>', networkId: 4 // un-comment if you would like to log all transaction events // transactionHandlers: [event => console.log(event.transaction)] } // initialize and connect to the api const blocknative = new BlocknativeSdk(options) const address = '0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D' const { emitter, details } = blocknative.account(address) emitter.on('all', transaction => { console.log(transaction) })

Documentation

For detailed documentation head to docs.blocknative.com