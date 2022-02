A pure javascript Bmp encoder and decoder for node.js

Supports all bits decoding(1,4,8,16,24,32) and encoding with 24bit.

Install

npm install bmp-js

How to use

Decode BMP

var bmp = require ( "bmp-js" ); var bmpBuffer = fs.readFileSync( 'bit24.bmp' ); var bmpData = bmp.decode(bmpBuffer);

bmpData has all properties, including:

fileSize reserved offset headerSize width height planes bitPP compress rawSize hr vr colors importantColors palette data a. This is a byte array b. The bytes are ordered as follows: ABGR (alpha, blue, green, red) c. 4 bytes represent 1 pixel

Encode RGB

var bmp = require ( "bmp-js" ); var fs = require ( "fs" ); var bmpData = { data, width, height }; var rawData = bmp.encode(bmpData); fs.WriteFileSync( './image.bmp' , rawData.data);

License

You can use for free with MIT License