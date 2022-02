A bloom filter suitable for use in Bitcoin Connection Bloom Filtering as part of BIP37.

Get Started

npm install bloom-filter

var BloomFilter = require ( 'bloom-filter' ); var numberOfElements = 3 ; var falsePositiveRate = 0.01 ; var filter = BloomFilter.create(numberOfElements, falsePositiveRate); var a = new Buffer( '99108ad8ed9bb6274d3980bab5a85c048f0950c8' , 'hex' ); var b = new Buffer( '19108ad8ed9bb6274d3980bab5a85c048f0950c8' , 'hex' ); var c = new Buffer( 'b5a2c786d9ef4658287ced5914b37a1b4aa32eee' , 'hex' ); filter.insert(a); filter.insert(b); assert(!filter.contains(c)); assert(filter.contains(a)); var serialized = filter.toObject(); var filter = new BloomFilter(serialized); var filter = new BloomFilter({ vData : [], nHashFuncs : 3 , nTweak : 2147483649 , nFlags : 0 });

Browser

To build a browser version you can run:

cd /path/to/bloom-filter browserify --require ./lib/index.js:bloom-filter -o bloom-filter.js

< html lang = en-us > < head > < meta charset = utf-8 > < title > Bloom Filter </ title > < script src = "bloom-filter.js" > </ script > < script > var BloomFilter = require ( 'bloom-filter' ); console .log(BloomFilter); </ script > </ head > < body > </ body > </ html >

License

Code released under the MIT license.

Copyright 2015 BitPay, Inc.