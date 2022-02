Blob Polyfill

Purpose

Blob Polyfill serves Blob.js over npm.

Blob.js implements the W3C Blob interface in browsers that do not natively support it.

Changelog

Please read the changelog

Installation

To install this library, run:

$ npm install blob-polyfill --save

Usage

CommonJS:

var Blob = require ( 'blob-polyfill' ).Blob;

AMD

import { Blob } from 'blob-polyfill' ;

Supported browsers

Blob.js shares the same supported browsers as FileSaver.js.

License

MIT