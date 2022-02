Promise-utils is a dependency-free JavaScript/TypeScript library that provides Lodash-like utility functions for dealing with native ES6 promises.

Installation

npm install blend-promise-utils

Usage Example

const promiseUtils = require ( 'blend-promise-utils' ) const { promises : fs } = require ( 'fs' ) const request = require ( 'request-promise-native' ); const isEmpty = require ( 'lodash.isempty' ); const MS_IN_SECOND = 1000 ; async function main ( ) { const cachedResponse = promiseUtils.memoize( async (contents) => request(contents.url), contents => contents.url, 15 * MS_IN_SECOND ); const fileContents = await promiseUtils.map( [ 'file1' , 'file2' , 'file3' ], async fileName => { const rawData = await fs.readFile(fileName); return JSON .parse(rawData); }, ); while ( true ) { await promiseUtils.delay( 150 ); await promiseUtils.mapSeries( fileContents, async contents => { const remoteData = await cachedResponse(contents); const { results, errors } = await promiseUtils.settleAll([ asyncFunction1(), asyncFunction2(), asyncFunction3(), ]); if (!isEmpty(errors)) { throw new Error ( `Unable to settle all functions: ${ JSON .stringify(errors)} ` ); } else { return results; } } ) } await promiseUtils.retry(flakyFunction, { maxAttempts : 3 , delayMs : 150 })(flakyFunctionArgument); await promiseUtils.timeout(longFunction, 60 * MS_IN_SECOND)(longFunctionArgument); } main()

API

Test

npm test

Documentation

Build docs

make docs

Push docs to Github

make push-docs

License

MIT