A Node.js library for creating, discovering, and configuring iBeacons

Prerequisites

See noble prerequisites and bleno prerequisites for your platform

Install

npm install bleacon

Usage

var Bleacon = require ( 'bleacon' );

Start advertising

"Create" an iBeacon

var uuid = 'e2c56db5dffb48d2b060d0f5a71096e0' ; var major = 0 ; var minor = 0 ; var measuredPower = -59 ; Bleacon.startAdvertising(uuid, major, minor, measuredPower);

Stop advertising

Stop your iBeacon

Bleacon.stopAdvertising();

Start scanning

var uuid = 'e2c56db5dffb48d2b060d0f5a71096e0' ; var major = 0 ; var minor = 0 ; Bleacon.startScanning([uuid], [major], [minor]);

Examples

Bleacon.startScanning(); Bleacon.startScanning(uuid); Bleacon.startScanning(uuid, major); Bleacon.startScanning(uuid, major, minor);

Stop scanning

Bleacon.stopScanning();

Events

Bleacon.on( 'discover' , function ( bleacon ) { });

bleacon properties:

uuid advertised uuid

major advertised major

minor advertised minor

measuredPower advertised measured RSSI at 1 meter away

rssi current RSSI

accuracy +/- meters, based on measuredPower and RSSI

proximity current proximity ('unknown', 'immediate', 'near', or 'far')



Configuring

iBeacon Advertisement format

Note: not official, determined using noble, and the AirLocate example.

Following data is in the manufacturer data section of the advertisment data

< company identifier ( 2 bytes )> < type ( 1 byte )> < data length ( 1 byte )> < uuid ( 16 bytes )> < major ( 2 bytes )> < minor ( 2 bytes )> < RSSI @ 1m >

Example:

4C00 02 15 585CDE931B0142CC9A1325009BEDC65E 0000 0000 C5