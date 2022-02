Bitcoin Exchange Javascript Client

This is used by My-Wallet-V3.

Development

If you need to test changes to this module inside bitcoin-coinify-client:

cd .. rm -rf bitcoin-coinify-client/node_modules/bitcoin-exchange-client ln -s ../../bitcoin-exchange-client bitcoin-coinify-client/node_modules/bitcoin-exchange-client

Release

Change version in package.json .

git commit -a -m "v0.1.0" git push git tag -s v0.1.0 git push --tags make changelog

Add the changelog to the tag on Github and mark it as pre-release.