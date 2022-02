BITBOX SDK

bitbox-sdk is a utility for creating great Bitcoin Cash applications. It can be used from the command line or from within client/server apps.

Extensive documentation available in the docs directory:

Open Source / Creative Commons Listings

assert - MIT

axios - MIT

babel - MIT

bigi - none

bip21 - ISC

bip39 - ISC

bitcoincash-ops - MIT

bitcoinjs-lib - MIT

bitcoinjs-message - MIT

bs58 - MIT

buffer - MIT

cashaddrjs - MIT

chai - MIT

mocha - MIT

nyc - ICS

qrcode - MIT

randombytes - MIT

safe-buffer - MIT

satoshi-bitcoin - MIT

sinon - BSD-3-Clause

Font awesome

Cube icon available under CC v4.0