A set of utilities for working with BIP32. Compatible with bitcoinjs-lib ^2.0.0 and ^3.0.0 .

Example

BIP32 Account

const bip39 = require ( 'bip39' ) const bitcoin = require ( 'bitcoinjs-lib' ) const bip32utils = require ( 'bip32-utils' ) let mnemonic = bip39.generateMnemonic() let seed = bip39.mnemonicToSeedSync(mnemonic) let hdNode = bitcoin.bip32.fromSeed(seed) let childNode = hdNode.deriveHardened( 0 ) let external = childNode.derive( 0 ) let internal = childNode.derive( 1 ) let account = new bip32utils.Account([ new bip32utils.Chain(external.neutered()), new bip32utils.Chain(internal.neutered()) ]) console .log(account.getChainAddress( 0 )) account.nextChainAddress( 0 ) console .log(account.getChainAddress( 1 )) console .log(account.nextChainAddress( 1 )) console .log(account.derive( '1QEj2WQD9vxTzsGEvnmLpvzeLVrpzyKkGt' )) console .log(account.derive( '1QEj2WQD9vxTzsGEvnmLpvzeLVrpzyKkGt' , [external, internal]))

BIP32 Chains

const bip39 = require ( 'bip39' ) const bitcoin = require ( 'bitcoinjs-lib' ) const bip32utils = require ( 'bip32-utils' ) let mnemonic = bip39.generateMnemonic() let seed = bip39.mnemonicToSeedSync(mnemonic) let hdNode = bitcoin.bip32.fromSeed(seed) let chain = new bip32utils.Chain(hdNode) let address = chain.get() console .log(chain.find(address)) for ( let k = 0 ; k < 10 ; ++k) chain.next() address = chain.get() console .log(chain.find(address)) console .log(chain.pop())

BIP32 Discovery (manual)