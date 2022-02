binpackingjs

binpackingjs is 2D, 3D, 4D well tested JavaScript Bin Packing library.

3D Bin Packing Code is porting from golang package bp3d which is based on this paper.

2D Bin Packing Code is porting from ruby package bin_packing which is based on this paper.

Install

yarn add binpackingjs

2D Bin Packing

2D Bin Packing Demo

const BinPacking2D = require ( 'binpackingjs' ).BP2D; const { Bin, Box, Packer } = BinPacking2D; let bin_1 = new Bin( 100 , 50 ); let bin_2 = new Bin( 50 , 50 ); let boxes = [ new Box( 15 , 10 ), new Box( 50 , 45 ), new Box( 40 , 40 ), new Box( 200 , 200 ), ]; let packer = new Packer([bin_1, bin_2]); let packed_boxes = packer.pack(boxes); packed_boxes.length => 3 bin_1.boxes.length => 2 bin_1.boxes[ 0 ].label => '40x40 at [0x0]' bin_1.boxes[ 0 ].label => '40x40 at [0x0]' bin_1.boxes[ 1 ].label => '15x10 at [0x40]' bin_2.boxes.length => 1 bin_2.boxes[ 0 ].label => '50x45 at [0x0]' boxes[ 3 ].packed => false

3D Bin Packing

const BinPacking3D = require ( 'binpackingjs' ).BP3D; const { Item, Bin, Packer } = BinPacking3D; let bin1 = new Bin( "Le petite box" , 296 , 296 , 8 , 1000 ); let item1 = new Item( "Item 1" , 250 , 250 , 2 , 200 ); let item2 = new Item( "Item 2" , 250 , 250 , 2 , 200 ); let item3 = new Item( "Item 3" , 250 , 250 , 2 , 200 ); let packer = new Packer(); packer.addBin(bin1); packer.addItem(item1); packer.addItem(item2); packer.addItem(item3); packer.pack(); console .log(bin1.items); console .log(packer.items); console .log(packer.unfitItems)

License

MIT