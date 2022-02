binaryen.js is a port of Binaryen to the Web, allowing you to generate WebAssembly using a JavaScript API.

Usage

> npm install binaryen

import binaryen from "binaryen" ; var myModule = new binaryen.Module(); myModule.addFunction( "add" , binaryen.createType([ binaryen.i32, binaryen.i32 ]), binaryen.i32, [ binaryen.i32 ], myModule.block( null , [ myModule.local.set( 2 , myModule.i32.add( myModule.local.get( 0 , binaryen.i32), myModule.local.get( 1 , binaryen.i32) ) ), myModule.return( myModule.local.get( 2 , binaryen.i32) ) ]) ); myModule.addFunctionExport( "add" , "add" ); myModule.optimize(); if (!myModule.validate()) throw new Error ( "validation error" ); var textData = myModule.emitText(); var wasmData = myModule.emitBinary(); var compiled = new WebAssembly.Module(wasmData); var instance = new WebAssembly.Instance(compiled, {}); console .log(instance.exports.add( 41 , 1 ));

The buildbot also publishes nightly versions once a day if there have been changes. The latest nightly can be installed through

$> npm install binaryen

or you can use one of the previous versions instead if necessary.

Usage with a CDN

From GitHub via jsDelivr:

https://cdn.jsdelivr.net/gh/AssemblyScript/binaryen.js@VERSION/index.js

From npm via jsDelivr:

https://cdn.jsdelivr.net/npm/binaryen@VERSION/index.js

From npm via unpkg:

https://unpkg.com/binaryen@VERSION/index.js Replace VERSION with a specific version or omit it (not recommended in production) to use main/latest.

Command line

The package includes Node.js builds of wasm-opt and wasm2js.

API

Please note that the Binaryen API is evolving fast and that definitions and documentation provided by the package tend to get out of sync despite our best efforts. It's a bot after all. If you rely on binaryen.js and spot an issue, please consider sending a PR our way by updating index.d.ts and README.md to reflect the current API.

Future features 🦄 might not be supported by all runtimes.

Types

none : Type

The none type, e.g., void .

i32 : Type

32-bit integer type.

i64 : Type

64-bit integer type.

f32 : Type

32-bit float type.

f64 : Type

64-bit float (double) type.

v128 : Type

128-bit vector type. 🦄

funcref : Type

A function reference. 🦄

anyref : Type

Any host reference. 🦄

nullref : Type

A null reference. 🦄

exnref : Type

An exception reference. 🦄

unreachable : Type

Special type indicating unreachable code when obtaining information about an expression.

auto : Type

Special type used in Module#block exclusively. Lets the API figure out a block's result type automatically.

createType (types: Type[] ): Type

Creates a multi-value type from an array of types.

expandType(type: Type ): Type[]

Expands a multi-value type to an array of types.

Module construction

new Module ()

Constructs a new module.

parseText (text: string ): Module

Creates a module from Binaryen's s-expression text format (not official stack-style text format).

readBinary(data: Uint8Array ): Module

Creates a module from binary data.

Module manipulation

Module# addFunction (name: string , params: Type , results: Type , vars: Type[] , body: ExpressionRef ): FunctionRef

Adds a function. vars indicate additional locals, in the given order.

Module# getFunction (name: string ): FunctionRef

Gets a function, by name,

Module# removeFunction (name: string ): void

Removes a function, by name.

Module# getNumFunctions (): number

Gets the number of functions within the module.

Module# getFunctionByIndex (index: number ): FunctionRef

Gets the function at the specified index.

Module# addFunctionImport (internalName: string , externalModuleName: string , externalBaseName: string , params: Type , results: Type ): void

Adds a function import.

Module# addTableImport (internalName: string , externalModuleName: string , externalBaseName: string ): void

Adds a table import. There's just one table for now, using name "0" .

Module# addMemoryImport (internalName: string , externalModuleName: string , externalBaseName: string ): void

Adds a memory import. There's just one memory for now, using name "0" .

Module# addGlobalImport (internalName: string , externalModuleName: string , externalBaseName: string , globalType: Type ): void

Adds a global variable import. Imported globals must be immutable.

Module# addFunctionExport (internalName: string , externalName: string ): ExportRef

Adds a function export.

Module# addTableExport (internalName: string , externalName: string ): ExportRef

Adds a table export. There's just one table for now, using name "0" .

Module# addMemoryExport (internalName: string , externalName: string ): ExportRef

Adds a memory export. There's just one memory for now, using name "0" .

Module# addGlobalExport (internalName: string , externalName: string ): ExportRef

Adds a global variable export. Exported globals must be immutable.

Module# getNumExports (): number

Gets the number of exports witin the module.

Module# getExportByIndex (index: number ): ExportRef

Gets the export at the specified index.

Module# removeExport (externalName: string ): void

Removes an export, by external name.

Module# addGlobal (name: string , type: Type , mutable: number , value: ExpressionRef ): GlobalRef

Adds a global instance variable.

Module# getGlobal (name: string ): GlobalRef

Gets a global, by name,

Module# removeGlobal (name: string ): void

Removes a global, by name.

Module# setFunctionTable (initial: number , maximum: number , funcs: string[] , offset?: ExpressionRef ): void

Sets the contents of the function table. There's just one table for now, using name "0" .

Module# getFunctionTable (): { imported: boolean, segments: TableElement[] }

Gets the contents of the function table. TableElement# offset : ExpressionRef TableElement# names : string[]

Module# setMemory (initial: number , maximum: number , exportName: string | null , segments: MemorySegment[] , shared?: boolean ): void

Sets the memory. There's just one memory for now, using name "0" . Providing exportName also creates a memory export. MemorySegment# offset : ExpressionRef MemorySegment# data : Uint8Array MemorySegment# passive : boolean

Module# getNumMemorySegments (): number

Gets the number of memory segments within the module.

Module# getMemorySegmentInfoByIndex (index: number ): MemorySegmentInfo

Gets information about the memory segment at the specified index. MemorySegmentInfo# offset : number MemorySegmentInfo# data : Uint8Array MemorySegmentInfo# passive : boolean

Module# setStart (start: FunctionRef ): void

Sets the start function.

Module# getFeatures (): Features

Gets the WebAssembly features enabled for this module. Note that the return value may be a bitmask indicating multiple features. Possible feature flags are: Features. MVP : Features Features. Atomics : Features Features. BulkMemory : Features Features. MutableGlobals : Features Features. NontrappingFPToInt : Features Features. SignExt : Features Features. SIMD128 : Features Features. ExceptionHandling : Features Features. TailCall : Features Features. ReferenceTypes : Features Features. Multivalue : Features Features. All : Features

Module# setFeatures (features: Features ): void

Sets the WebAssembly features enabled for this module.

Module# addCustomSection (name: string , contents: Uint8Array ): void

Adds a custom section to the binary.

Module# autoDrop (): void

Enables automatic insertion of drop operations where needed. Lets you not worry about dropping when creating your code.

getFunctionInfo (ftype: FunctionRef : FunctionInfo

Obtains information about a function. FunctionInfo# name : string FunctionInfo# module : string | null (if imported) FunctionInfo# base : string | null (if imported) FunctionInfo# params : Type FunctionInfo# results : Type FunctionInfo# vars : Type FunctionInfo# body : ExpressionRef

getGlobalInfo (global: GlobalRef ): GlobalInfo

Obtains information about a global. GlobalInfo# name : string GlobalInfo# module : string | null (if imported) GlobalInfo# base : string | null (if imported) GlobalInfo# type : Type GlobalInfo# mutable : boolean GlobalInfo# init : ExpressionRef

getExportInfo (export_: ExportRef ): ExportInfo

Obtains information about an export. ExportInfo# kind : ExternalKind ExportInfo# name : string ExportInfo# value : string Possible ExternalKind values are: ExternalFunction : ExternalKind ExternalTable : ExternalKind ExternalMemory : ExternalKind ExternalGlobal : ExternalKind ExternalEvent : ExternalKind

getEventInfo (event: EventRef ): EventInfo

Obtains information about an event. EventInfo# name : string EventInfo# module : string | null (if imported) EventInfo# base : string | null (if imported) EventInfo# attribute : number EventInfo# params : Type EventInfo# results : Type

getSideEffects (expr: ExpressionRef , features: FeatureFlags ): SideEffects

Gets the side effects of the specified expression. SideEffects. None : SideEffects SideEffects. Branches : SideEffects SideEffects. Calls : SideEffects SideEffects. ReadsLocal : SideEffects SideEffects. WritesLocal : SideEffects SideEffects. ReadsGlobal : SideEffects SideEffects. WritesGlobal : SideEffects SideEffects. ReadsMemory : SideEffects SideEffects. WritesMemory : SideEffects SideEffects. ImplicitTrap : SideEffects SideEffects. IsAtomic : SideEffects SideEffects. Throws : SideEffects SideEffects. Any : SideEffects



Module validation

Module#validate(): boolean

Validates the module. Returns true if valid, otherwise prints validation errors and returns false .

Module optimization

Module# optimize (): void

Optimizes the module using the default optimization passes.

Module# optimizeFunction (func: FunctionRef | string ): void

Optimizes a single function using the default optimization passes.

Module# runPasses (passes: string[] ): void

Runs the specified passes on the module.

Module# runPassesOnFunction (func: FunctionRef | string , passes: string[] ): void

Runs the specified passes on a single function.

getOptimizeLevel (): number

Gets the currently set optimize level. 0 , 1 , 2 correspond to -O0 , -O1 , -O2 (default), etc.

setOptimizeLevel (level: number ): void

Sets the optimization level to use. 0 , 1 , 2 correspond to -O0 , -O1 , -O2 (default), etc.

getShrinkLevel (): number

Gets the currently set shrink level. 0 , 1 , 2 correspond to -O0 , -Os (default), -Oz .

setShrinkLevel (level: number ): void

Sets the shrink level to use. 0 , 1 , 2 correspond to -O0 , -Os (default), -Oz .

getDebugInfo (): boolean

Gets whether generating debug information is currently enabled or not.

setDebugInfo (on: boolean ): void

Enables or disables debug information in emitted binaries.

getLowMemoryUnused (): boolean

Gets whether the low 1K of memory can be considered unused when optimizing.

setLowMemoryUnused (on: boolean ): void

Enables or disables whether the low 1K of memory can be considered unused when optimizing.

getPassArgument (key: string ): string | null

Gets the value of the specified arbitrary pass argument.

setPassArgument (key: string , value: string | null ): void

Sets the value of the specified arbitrary pass argument. Removes the respective argument if value is null .

clearPassArguments (): void

Clears all arbitrary pass arguments.

getAlwaysInlineMaxSize (): number

Gets the function size at which we always inline.

setAlwaysInlineMaxSize (size: number ): void

Sets the function size at which we always inline.

getFlexibleInlineMaxSize (): number

Gets the function size which we inline when functions are lightweight.

setFlexibleInlineMaxSize (size: number ): void

Sets the function size which we inline when functions are lightweight.

getOneCallerInlineMaxSize (): number

Gets the function size which we inline when there is only one caller.

setOneCallerInlineMaxSize(size: number ): void

Sets the function size which we inline when there is only one caller.

Module creation

Module# emitBinary (): Uint8Array

Returns the module in binary format.

Module# emitBinary (sourceMapUrl: string | null ): BinaryWithSourceMap

Returns the module in binary format with its source map. If sourceMapUrl is null , source map generation is skipped. BinaryWithSourceMap# binary : Uint8Array BinaryWithSourceMap# sourceMap : string | null

Module# emitText (): string

Returns the module in Binaryen's s-expression text format (not official stack-style text format).

Module# emitAsmjs (): string

Returns the asm.js representation of the module.

Module#dispose(): void

Releases the resources held by the module once it isn't needed anymore.

Expression construction

Module# block (label: string | null , children: ExpressionRef[] , resultType?: Type ): ExpressionRef

Creates a block. resultType defaults to none .

Module# if (condition: ExpressionRef , ifTrue: ExpressionRef , ifFalse?: ExpressionRef ): ExpressionRef

Creates an if or if/else combination.

Module# loop (label: string | null , body: ExpressionRef ): ExpressionRef

Creates a loop.

Module# br (label: string , condition?: ExpressionRef , value?: ExpressionRef ): ExpressionRef

Creates a branch (br) to a label.

Module# switch (labels: string[] , defaultLabel: string , condition: ExpressionRef , value?: ExpressionRef ): ExpressionRef

Creates a switch (br_table).

Module# nop (): ExpressionRef

Creates a no-operation (nop) instruction.

Module# return (value?: ExpressionRef ): ExpressionRef Creates a return.

Module# unreachable (): ExpressionRef

Creates an unreachable instruction that will always trap.

Module# drop (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

Creates a drop of a value.

Module#select(condition: ExpressionRef , ifTrue: ExpressionRef , ifFalse: ExpressionRef , type?: Type ): ExpressionRef

Creates a select of one of two values.

Module# local.get (index: number , type: Type ): ExpressionRef

Creates a local.get for the local at the specified index. Note that we must specify the type here as we may not have created the local being accessed yet.

Module# local.set (index: number , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

Creates a local.set for the local at the specified index.

Module# local.tee (index: number , value: ExpressionRef , type: Type ): ExpressionRef

Creates a local.tee for the local at the specified index. A tee differs from a set in that the value remains on the stack. Note that we must specify the type here as we may not have created the local being accessed yet.

Module# global.get (name: string , type: Type ): ExpressionRef

Creates a global.get for the global with the specified name. Note that we must specify the type here as we may not have created the global being accessed yet.

Module#global.set(name: string , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

Creates a global.set for the global with the specified name.

Module#i32. const (value: number ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. clz (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. ctz (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. popcnt (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. eqz (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. add (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. sub (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. mul (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. div_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. div_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. rem_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. rem_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. and (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. or (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. xor (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. shl (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. shr_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. shr_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. rotl (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. rotr (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. eq (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. ne (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. lt_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. lt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. le_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. le_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. gt_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. gt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. ge_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32. ge_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. const (low: number , high: number ): ExpressionRef

(low: , high: ): Module#i64. clz (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. ctz (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. popcnt (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. eqz (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. add (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. sub (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. mul (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. div_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. div_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. rem_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. rem_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. and (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. or (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. xor (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. shl (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. shr_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. shr_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. rotl (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. rotr (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. eq (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. ne (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. lt_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. lt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. le_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. le_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. gt_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. gt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64. ge_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64.ge_u(left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

Module#f32. const (value: number ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. const_bits (value: number ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. neg (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. abs (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. ceil (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. floor (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. trunc (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. nearest (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. sqrt (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. add (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. sub (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. mul (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. div (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. copysign (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. min (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. max (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. eq (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. ne (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. lt (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. le (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. gt (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32. ge (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. const (value: number ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. const_bits (value: number ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. neg (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. abs (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. ceil (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. floor (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. trunc (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. nearest (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. sqrt (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. add (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. sub (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. mul (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. div (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. copysign (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. min (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. max (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. eq (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. ne (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. lt (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. le (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64. gt (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64.ge(left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

Module#i32. trunc_s.f32 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. trunc_s.f64 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. trunc_u.f32 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. trunc_u.f64 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. reinterpret (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. wrap (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. trunc_s.f32 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. trunc_s.f64 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. trunc_u.f32 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. trunc_u.f64 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. reinterpret (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. extend_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. extend_u (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. reinterpret (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. convert_s.i32 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. convert_s.i64 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. convert_u.i32 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. convert_u.i64 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32. demote (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. reinterpret (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. convert_s.i32 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. convert_s.i64 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. convert_u.i32 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64. convert_u.i64 (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64.promote(value: ExpressionRef ): ExpressionRef

Module# call (name: string , operands: ExpressionRef[] , returnType: Type ): ExpressionRef Creates a call to a function. Note that we must specify the return type here as we may not have created the function being called yet.

Module# return_call (name: string , operands: ExpressionRef[] , returnType: Type ): ExpressionRef

Like call , but creates a tail-call. 🦄

Module# call_indirect (target: ExpressionRef , operands: ExpressionRef[] , params: Type , results: Type ): ExpressionRef

Similar to call , but calls indirectly, i.e., via a function pointer, so an expression replaces the name as the called value.

Module#return_call_indirect(target: ExpressionRef , operands: ExpressionRef[] , params: Type , results: Type ): ExpressionRef

Like call_indirect, but creates a tail-call. 🦄

Module#i32. load (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef



(offset: , align: , ptr: ): Module#i32. load8_s (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef



(offset: , align: , ptr: ): Module#i32. load8_u (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef



(offset: , align: , ptr: ): Module#i32. load16_s (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef



(offset: , align: , ptr: ): Module#i32. load16_u (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef



(offset: , align: , ptr: ): Module#i32. store (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef



(offset: , align: , ptr: , value: ): Module#i32. store8 (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef



(offset: , align: , ptr: , value: ): Module#i32. store16 (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef



(offset: , align: , ptr: , value: ): Module#i64. load (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i64. load8_s (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i64. load8_u (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i64. load16_s (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i64. load16_u (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i64. load32_s (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i64. load32_u (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i64. store (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: , value: ): Module#i64. store8 (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: , value: ): Module#i64. store16 (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: , value: ): Module#i64. store32 (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: , value: ): Module#f32. load (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#f32. store (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: , value: ): Module#f64. load (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#f64.store(offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

Module# memory.size (): ExpressionRef

(): Module#memory.grow(value: number ): ExpressionRef

Module#v128. const (bytes: Uint8Array ): ExpressionRef

(bytes: ): Module#v128. load (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#v128. store (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: , value: ): Module#v128. not (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#v128. and (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#v128. or (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#v128. xor (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#v128. andnot (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#v128. bitselect (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef , cond: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: , cond: ): Module#i8x16. splat (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i8x16. extract_lane_s (vec: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

(vec: , index: ): Module#i8x16. extract_lane_u (vec: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

(vec: , index: ): Module#i8x16. replace_lane (vec: ExpressionRef , index: number , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , index: , value: ): Module#i8x16. eq (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. ne (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. lt_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. lt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. gt_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. gt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. le_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. lt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. ge_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. ge_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. neg (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i8x16. any_true (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i8x16. all_true (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i8x16. shl (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i8x16. shr_s (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i8x16. shr_u (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i8x16. add (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. add_saturate_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. add_saturate_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. sub (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. sub_saturate_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. sub_saturate_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. mul (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. min_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. min_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. max_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. max_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. avgr_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. narrow_i16x8_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i8x16. narrow_i16x8_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. splat (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i16x8. extract_lane_s (vec: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

(vec: , index: ): Module#i16x8. extract_lane_u (vec: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

(vec: , index: ): Module#i16x8. replace_lane (vec: ExpressionRef , index: number , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , index: , value: ): Module#i16x8. eq (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. ne (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. lt_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. lt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. gt_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. gt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. le_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. lt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. ge_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. ge_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. neg (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i16x8. any_true (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i16x8. all_true (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i16x8. shl (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i16x8. shr_s (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i16x8. shr_u (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i16x8. add (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. add_saturate_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. add_saturate_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. sub (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. sub_saturate_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. sub_saturate_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. mul (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. min_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. min_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. max_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. max_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. avgr_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. narrow_i32x4_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. narrow_i32x4_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i16x8. widen_low_i8x16_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i16x8. widen_high_i8x16_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i16x8. widen_low_i8x16_u (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i16x8. widen_high_i8x16_u (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i16x8. load8x8_s (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i16x8. load8x8_u (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i32x4. splat (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32x4. extract_lane_s (vec: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

(vec: , index: ): Module#i32x4. extract_lane_u (vec: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

(vec: , index: ): Module#i32x4. replace_lane (vec: ExpressionRef , index: number , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , index: , value: ): Module#i32x4. eq (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. ne (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. lt_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. lt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. gt_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. gt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. le_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. lt_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. ge_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. ge_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. neg (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32x4. any_true (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32x4. all_true (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32x4. shl (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i32x4. shr_s (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i32x4. shr_u (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i32x4. add (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. sub (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. mul (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. min_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. min_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. max_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. max_u (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. dot_i16x8_s (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i32x4. trunc_sat_f32x4_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32x4. trunc_sat_f32x4_u (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32x4. widen_low_i16x8_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32x4. widen_high_i16x8_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32x4. widen_low_i16x8_u (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32x4. widen_high_i16x8_u (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32x4. load16x4_s (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i32x4. load16x4_u (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i64x2. splat (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64x2. extract_lane_s (vec: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

(vec: , index: ): Module#i64x2. extract_lane_u (vec: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

(vec: , index: ): Module#i64x2. replace_lane (vec: ExpressionRef , index: number , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , index: , value: ): Module#i64x2. neg (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64x2. any_true (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64x2. all_true (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64x2. shl (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i64x2. shr_s (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i64x2. shr_u (vec: ExpressionRef , shift: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , shift: ): Module#i64x2. add (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64x2. sub (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#i64x2. trunc_sat_f64x2_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64x2. trunc_sat_f64x2_u (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64x2. load32x2_s (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#i64x2. load32x2_u (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#f32x4. splat (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32x4. extract_lane (vec: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

(vec: , index: ): Module#f32x4. replace_lane (vec: ExpressionRef , index: number , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , index: , value: ): Module#f32x4. eq (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. ne (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. lt (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. gt (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. le (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. ge (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. abs (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32x4. neg (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32x4. sqrt (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32x4. qfma (a: ExpressionRef , b: ExpressionRef , c: ExpressionRef ): ExpressionRef

(a: , b: , c: ): Module#f32x4. qfms (a: ExpressionRef , b: ExpressionRef , c: ExpressionRef ): ExpressionRef

(a: , b: , c: ): Module#f32x4. add (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. sub (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. mul (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. div (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. min (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. max (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f32x4. convert_i32x4_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f32x4. convert_i32x4_u (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64x2. splat (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64x2. extract_lane (vec: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

(vec: , index: ): Module#f64x2. replace_lane (vec: ExpressionRef , index: number , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(vec: , index: , value: ): Module#f64x2. eq (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. ne (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. lt (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. gt (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. le (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. ge (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. abs (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64x2. neg (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64x2. sqrt (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64x2. qfma (a: ExpressionRef , b: ExpressionRef , c: ExpressionRef ): ExpressionRef

(a: , b: , c: ): Module#f64x2. qfms (a: ExpressionRef , b: ExpressionRef , c: ExpressionRef ): ExpressionRef

(a: , b: , c: ): Module#f64x2. add (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. sub (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. mul (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. div (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. min (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. max (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#f64x2. convert_i64x2_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#f64x2. convert_i64x2_u (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#v8x16. shuffle (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef , mask: Uint8Array ): ExpressionRef

(left: , right: , mask: ): Module#v8x16. swizzle (left: ExpressionRef , right: ExpressionRef ): ExpressionRef

(left: , right: ): Module#v8x16. load_splat (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#v16x8. load_splat (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#v32x4. load_splat (offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , align: , ptr: ): Module#v64x2.load_splat(offset: number , align: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

Module#i32. atomic.load (offset: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: ): Module#i32. atomic.load8_u (offset: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: ): Module#i32. atomic.load16_u (offset: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: ): Module#i32. atomic.store (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.store8 (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.store16 (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.load (offset: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: ): Module#i64. atomic.load8_u (offset: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: ): Module#i64. atomic.load16_u (offset: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: ): Module#i64. atomic.load32_u (offset: number , ptr: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: ): Module#i64. atomic.store (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.store8 (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.store16 (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64.atomic.store32(offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

Module#i32. atomic.rmw.add (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw.sub (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw.and (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw.or (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw.xor (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw.xchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw.cmpxchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , expected: ExpressionRef , replacement: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , expected: , replacement: ): Module#i32. atomic.rmw8_u.add (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw8_u.sub (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw8_u.and (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw8_u.or (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw8_u.xor (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw8_u.xchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw8_u.cmpxchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , expected: ExpressionRef , replacement: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , expected: , replacement: ): Module#i32. atomic.rmw16_u.add (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw16_u.sub (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw16_u.and (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw16_u.or (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw16_u.xor (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw16_u.xchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i32. atomic.rmw16_u.cmpxchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , expected: ExpressionRef , replacement: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , expected: , replacement: ): Module#i64. atomic.rmw.add (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw.sub (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw.and (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw.or (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw.xor (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw.xchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw.cmpxchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , expected: ExpressionRef , replacement: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , expected: , replacement: ): Module#i64. atomic.rmw8_u.add (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw8_u.sub (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw8_u.and (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw8_u.or (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw8_u.xor (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw8_u.xchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw8_u.cmpxchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , expected: ExpressionRef , replacement: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , expected: , replacement: ): Module#i64. atomic.rmw16_u.add (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw16_u.sub (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw16_u.and (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw16_u.or (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw16_u.xor (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw16_u.xchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw16_u.cmpxchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , expected: ExpressionRef , replacement: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , expected: , replacement: ): Module#i64. atomic.rmw32_u.add (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw32_u.sub (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw32_u.and (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw32_u.or (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw32_u.xor (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64. atomic.rmw32_u.xchg (offset: number , ptr: ExpressionRef , value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(offset: , ptr: , value: ): Module#i64.atomic.rmw32_u.cmpxchg(offset: number , ptr: ExpressionRef , expected: ExpressionRef , replacement: ExpressionRef ): ExpressionRef

Module#memory. atomic.wait32 (ptr: ExpressionRef , expected: ExpressionRef , timeout: ExpressionRef ): ExpressionRef

(ptr: , expected: , timeout: ): Module#memory. atomic.wait64 (ptr: ExpressionRef , expected: ExpressionRef , timeout: ExpressionRef ): ExpressionRef

(ptr: , expected: , timeout: ): Module#memory atomic.notify (ptr: ExpressionRef , notifyCount: ExpressionRef ): ExpressionRef

(ptr: , notifyCount: ): Module#atomic.fence(): ExpressionRef

Module#i32. extend8_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. extend16_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. extend8_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64. extend16_s (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i64.extend32_s(value: ExpressionRef ): ExpressionRef

Note that these are pseudo instructions enabling Binaryen to reason about multiple values on the stack.

Module# push (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#i32. pop (): ExpressionRef

(): Module#i64. pop (): ExpressionRef

(): Module#f32. pop (): ExpressionRef

(): Module#f64. pop (): ExpressionRef

(): Module#v128. pop (): ExpressionRef

(): Module#funcref. pop (): ExpressionRef

(): Module#anyref. pop (): ExpressionRef

(): Module#nullref. pop (): ExpressionRef

(): Module#exnref. pop (): ExpressionRef

(): Module#tuple. make (elements: ExpressionRef[] ): ExpressionRef

(elements: ): Module#tuple.extract(tuple: ExpressionRef , index: number ): ExpressionRef

Module# try (name: string , body: ExpressionRef , catchTags: string[] , catchBodies: ExpressionRef[] , delegateTarget: string ): ExpressionRef

(name: , body: , catchTags: , catchBodies: , delegateTarget: ): Module# throw (event: string , operands: ExpressionRef[] ): ExpressionRef

(event: , operands: ): Module# rethrow (exnref: ExpressionRef ): ExpressionRef

(exnref: ): Module# br_on_exn (label: string , event: string , exnref: ExpressionRef ): ExpressionRef

(label: , event: , exnref: ): Module# addEvent (name: string , attribute: number , params: Type , results: Type ): Event

(name: , attribute: , params: , results: ): Module# getEvent (name: string ): Event

(name: ): Module# removeEvent (name: stirng ): void

(name: ): Module# addEventImport (internalName: string , externalModuleName: string , externalBaseName: string , attribute: number , params: Type , results: Type ): void

(internalName: , externalModuleName: , externalBaseName: , attribute: , params: , results: ): Module#addEventExport(internalName: string , externalName: string ): ExportRef

Module#ref. null (): ExpressionRef

(): Module#ref. is_null (value: ExpressionRef ): ExpressionRef

(value: ): Module#ref.func(name: string ): ExpressionRef

Module#memory. init (segment: number , dest: ExpressionRef , offset: ExpressionRef , size: ExpressionRef ): ExpressionRef

(segment: , dest: , offset: , size: ): Module#memory. copy (dest: ExpressionRef , source: ExpressionRef , size: ExpressionRef ): ExpressionRef

(dest: , source: , size: ): Module#memory.fill(dest: ExpressionRef , value: ExpressionRef , size: ExpressionRef ): ExpressionRef

Expression manipulation

getExpressionId (expr: ExpressionRef ): ExpressionId

Gets the id (kind) of the specified expression. Possible values are: InvalidId : ExpressionId BlockId : ExpressionId IfId : ExpressionId LoopId : ExpressionId BreakId : ExpressionId SwitchId : ExpressionId CallId : ExpressionId CallIndirectId : ExpressionId LocalGetId : ExpressionId LocalSetId : ExpressionId GlobalGetId : ExpressionId GlobalSetId : ExpressionId LoadId : ExpressionId StoreId : ExpressionId ConstId : ExpressionId UnaryId : ExpressionId BinaryId : ExpressionId SelectId : ExpressionId DropId : ExpressionId ReturnId : ExpressionId HostId : ExpressionId NopId : ExpressionId UnreachableId : ExpressionId AtomicCmpxchgId : ExpressionId AtomicRMWId : ExpressionId AtomicWaitId : ExpressionId AtomicNotifyId : ExpressionId AtomicFenceId : ExpressionId SIMDExtractId : ExpressionId SIMDReplaceId : ExpressionId SIMDShuffleId : ExpressionId SIMDTernaryId : ExpressionId SIMDShiftId : ExpressionId SIMDLoadId : ExpressionId MemoryInitId : ExpressionId DataDropId : ExpressionId MemoryCopyId : ExpressionId MemoryFillId : ExpressionId RefNullId : ExpressionId RefIsNullId : ExpressionId RefFuncId : ExpressionId TryId : ExpressionId ThrowId : ExpressionId RethrowId : ExpressionId BrOnExnId : ExpressionId PushId : ExpressionId PopId : ExpressionId

getExpressionType (expr: ExpressionRef ): Type

Gets the type of the specified expression.

getExpressionInfo (expr: ExpressionRef ): ExpressionInfo

Obtains information about an expression, always including: Info# id : ExpressionId Info# type : Type Additional properties depend on the expression's id and are usually equivalent to the respective parameters when creating such an expression: BlockInfo# name : string BlockInfo# children : ExpressionRef[] IfInfo# condition : ExpressionRef IfInfo# ifTrue : ExpressionRef IfInfo# ifFalse : ExpressionRef | null LoopInfo# name : string LoopInfo# body : ExpressionRef BreakInfo# name : string BreakInfo# condition : ExpressionRef | null BreakInfo# value : ExpressionRef | null SwitchInfo# names : string[] SwitchInfo# defaultName : string | null SwitchInfo# condition : ExpressionRef SwitchInfo# value : ExpressionRef | null CallInfo# target : string CallInfo# operands : ExpressionRef[] CallImportInfo# target : string CallImportInfo# operands : ExpressionRef[] CallIndirectInfo# target : ExpressionRef CallIndirectInfo# operands : ExpressionRef[] LocalGetInfo# index : number LocalSetInfo# isTee : boolean LocalSetInfo# index : number LocalSetInfo# value : ExpressionRef GlobalGetInfo# name : string GlobalSetInfo# name : string GlobalSetInfo# value : ExpressionRef LoadInfo# isAtomic : boolean LoadInfo# isSigned : boolean LoadInfo# offset : number LoadInfo# bytes : number LoadInfo# align : number LoadInfo# ptr : ExpressionRef StoreInfo# isAtomic : boolean StoreInfo# offset : number StoreInfo# bytes : number StoreInfo# align : number StoreInfo# ptr : ExpressionRef StoreInfo# value : ExpressionRef ConstInfo# value : number | { low: number, high: number } UnaryInfo# op : number UnaryInfo# value : ExpressionRef BinaryInfo# op : number BinaryInfo# left : ExpressionRef BinaryInfo# right : ExpressionRef SelectInfo# ifTrue : ExpressionRef SelectInfo# ifFalse : ExpressionRef SelectInfo# condition : ExpressionRef DropInfo# value : ExpressionRef ReturnInfo# value : ExpressionRef | null NopInfo UnreachableInfo HostInfo# op : number HostInfo# nameOperand : string | null HostInfo# operands : ExpressionRef[] AtomicRMWInfo# op : number AtomicRMWInfo# bytes : number AtomicRMWInfo# offset : number AtomicRMWInfo# ptr : ExpressionRef AtomicRMWInfo# value : ExpressionRef AtomicCmpxchgInfo# bytes : number AtomicCmpxchgInfo# offset : number AtomicCmpxchgInfo# ptr : ExpressionRef AtomicCmpxchgInfo# expected : ExpressionRef AtomicCmpxchgInfo# replacement : ExpressionRef AtomicWaitInfo# ptr : ExpressionRef AtomicWaitInfo# expected : ExpressionRef AtomicWaitInfo# timeout : ExpressionRef AtomicWaitInfo# expectedType : Type AtomicNotifyInfo# ptr : ExpressionRef AtomicNotifyInfo# notifyCount : ExpressionRef AtomicFenceInfo SIMDExtractInfo# op : Op SIMDExtractInfo# vec : ExpressionRef SIMDExtractInfo# index : ExpressionRef SIMDReplaceInfo# op : Op SIMDReplaceInfo# vec : ExpressionRef SIMDReplaceInfo# index : ExpressionRef SIMDReplaceInfo# value : ExpressionRef SIMDShuffleInfo# left : ExpressionRef SIMDShuffleInfo# right : ExpressionRef SIMDShuffleInfo# mask : Uint8Array SIMDTernaryInfo# op : Op SIMDTernaryInfo# a : ExpressionRef SIMDTernaryInfo# b : ExpressionRef SIMDTernaryInfo# c : ExpressionRef SIMDShiftInfo# op : Op SIMDShiftInfo# vec : ExpressionRef SIMDShiftInfo# shift : ExpressionRef SIMDLoadInfo# op : Op SIMDLoadInfo# offset : number SIMDLoadInfo# align : number SIMDLoadInfo# ptr : ExpressionRef MemoryInitInfo# segment : number MemoryInitInfo# dest : ExpressionRef MemoryInitInfo# offset : ExpressionRef MemoryInitInfo# size : ExpressionRef MemoryDropInfo# segment : number MemoryCopyInfo# dest : ExpressionRef MemoryCopyInfo# source : ExpressionRef MemoryCopyInfo# size : ExpressionRef MemoryFillInfo# dest : ExpressionRef MemoryFillInfo# value : ExpressionRef MemoryFillInfo# size : ExpressionRef TryInfo# body : ExpressionRef TryInfo# catchBody : ExpressionRef RefNullInfo RefIsNullInfo# value : ExpressionRef RefFuncInfo# func : string ThrowInfo# event : string ThrowInfo# operands : ExpressionRef[] RethrowInfo# exnref : ExpressionRef BrOnExnInfo# name : string BrOnExnInfo# event : string BrOnExnInfo# exnref : ExpressionRef PopInfo PushInfo# value : ExpressionRef

emitText (expression: ExpressionRef ): string

Emits the expression in Binaryen's s-expression text format (not official stack-style text format).

copyExpression(expression: ExpressionRef ): ExpressionRef

Creates a deep copy of an expression.

Relooper

new Relooper ()

Constructs a relooper instance. This lets you provide an arbitrary CFG, and the relooper will structure it for WebAssembly.

Relooper# addBlock (code: ExpressionRef ): RelooperBlockRef

Adds a new block to the CFG, containing the provided code as its body.

Relooper# addBranch (from: RelooperBlockRef , to: RelooperBlockRef , condition: ExpressionRef , code: ExpressionRef ): void

Adds a branch from a block to another block, with a condition (or nothing, if this is the default branch to take from the origin - each block must have one such branch), and optional code to execute on the branch (useful for phis).

Relooper# addBlockWithSwitch (code: ExpressionRef , condition: ExpressionRef ): RelooperBlockRef

Adds a new block, which ends with a switch/br_table, with provided code and condition (that determines where we go in the switch).

Relooper# addBranchForSwitch (from: RelooperBlockRef , to: RelooperBlockRef , indexes: number[] , code: ExpressionRef ): void

Adds a branch from a block ending in a switch, to another block, using an array of indexes that determine where to go, and optional code to execute on the branch.

Relooper#renderAndDispose(entry: RelooperBlockRef , labelHelper: number , module: Module ): ExpressionRef

Renders and cleans up the Relooper instance. Call this after you have created all the blocks and branches, giving it the entry block (where control flow begins), a label helper variable (an index of a local we can use, necessary for irreducible control flow), and the module. This returns an expression - normal WebAssembly code - that you can use normally anywhere.

Source maps

Module# addDebugInfoFileName (filename: string ): number

Adds a debug info file name to the module and returns its index.

Module# getDebugInfoFileName (index: number ): string | null

Gets the name of the debug info file at the specified index.

Module#setDebugLocation(func: FunctionRef , expr: ExpressionRef , fileIndex: number , lineNumber: number , columnNumber: number ): void

Sets the debug location of the specified ExpressionRef within the specified FunctionRef .

Debugging