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billing-ui

by skbkontur
1.63.10 (see all)

Библиотека UI-компонентов команды Контур.Биллинг

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Overview

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Popularity

Downloads/wk

0

GitHub Stars

13

Maintenance

Last Commit

4yrs ago

Contributors

15

Package

Dependencies

0

License

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Readme

billing-ui [DEPRECATED — переехали в репозиторий проекта]

Build Status npm version

Как работать над проектом локально

  1. В корне "billing-ui" репозитория, через консольку, выполняем команду npm link
  2. В корне репозитория, который использует "billing-ui", выполняем команду npm link billing-ui

Поднятие версий

  1. Закоммитить все изменения. Не должно быть даже unstaged changes.
  2. Выполнить:
    • npm version patch - для поднятия последней цифры версии: 0.0.N (баг фикс)
    • npm version minor - для поднятия минорной версии: 0.N.0 (добавление функциональности)
    • npm version major - для поднятия мажорной версии: N.0.0 (breaking changes)
    • При необходимости можно дописать -m "%s is version" для добавления сообщения коммиту, где %s - номер новой версии

При этом запускаются тесты, поднимается версия в package.json, создается коммит и тэг и пушатся в репозиторий.

Для справки можно пользоваться semver.org.

Известные баги 🐛

  1. Ломаются тесты при использовании прилинкованной библиотеки. Лечится "отвязкой" библиотеки и установкой её как модуля. Для того, чтобы "отвязать" библиотеку нужно:
    • В корне репозитория, который использует "billing-ui" выполнить npm unlink billing-ui
    • Перейти в корень "billing-ui" и выполнить npm unlink

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