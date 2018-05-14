billing-ui [DEPRECATED — переехали в репозиторий проекта]
Как работать над проектом локально
- В корне "billing-ui" репозитория, через консольку, выполняем команду
npm link
- В корне репозитория, который использует "billing-ui", выполняем команду
npm link billing-ui
Поднятие версий
- Закоммитить все изменения. Не должно быть даже unstaged changes.
- Выполнить:
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npm version patch - для поднятия последней цифры версии: 0.0.N (баг фикс)
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npm version minor - для поднятия минорной версии: 0.N.0 (добавление функциональности)
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npm version major - для поднятия мажорной версии: N.0.0 (breaking changes)
- При необходимости можно дописать
-m "%s is version" для добавления сообщения коммиту, где
%s - номер новой версии
При этом запускаются тесты, поднимается версия в
package.json, создается коммит и тэг и пушатся в репозиторий.
Для справки можно пользоваться semver.org.
Известные баги 🐛
- Ломаются тесты при использовании прилинкованной библиотеки. Лечится "отвязкой" библиотеки и установкой её как модуля. Для того, чтобы "отвязать" библиотеку нужно:
- В корне репозитория, который использует "billing-ui" выполнить
npm unlink billing-ui
- Перейти в корень "billing-ui" и выполнить
npm unlink