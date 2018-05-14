billing-ui [DEPRECATED — переехали в репозиторий проекта]

Как работать над проектом локально

В корне "billing-ui" репозитория, через консольку, выполняем команду npm link В корне репозитория, который использует "billing-ui", выполняем команду npm link billing-ui

Поднятие версий

Закоммитить все изменения. Не должно быть даже unstaged changes. Выполнить: npm version patch - для поднятия последней цифры версии: 0.0.N (баг фикс)

- для поднятия последней цифры версии: 0.0.N (баг фикс) npm version minor - для поднятия минорной версии: 0.N.0 (добавление функциональности)

- для поднятия минорной версии: 0.N.0 (добавление функциональности) npm version major - для поднятия мажорной версии: N.0.0 (breaking changes)

- для поднятия мажорной версии: N.0.0 (breaking changes) При необходимости можно дописать -m "%s is version" для добавления сообщения коммиту, где %s - номер новой версии

При этом запускаются тесты, поднимается версия в package.json , создается коммит и тэг и пушатся в репозиторий.

Для справки можно пользоваться semver.org.

Известные баги 🐛