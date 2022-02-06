bilibili-evolved-video-link-downloader

「 强大的哔哩哔哩增强脚本 」

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安装

需要浏览器装有 Tampermonkey 或 Violentmonkey 插件, 下方表格中挑一个链接安装.

注意事项

做好觉悟, 脚本开启后不能使用弹幕点赞和举报, 全景视频不能用鼠标拖拽视角(只能用键盘操作), 对性能也有较大影响.

新版本一旦正式发布, 就不再对旧版本做任何技术支持.

使用外部网站的链接时(如将下载任务发送到自己的服务器 / 使用链接安装组件等)可能会提示"脚本试图访问跨域资源", 请选择"始终允许".

可能无法很好地适应窄屏幕, 请尽量以 1400 x 800 以上的逻辑分辨率使用此脚本.

更新延迟 正式版 预览版 jsDelivr 24h 安装 安装 GitHub <1h 安装 安装

设置

脚本启用后, 在网页左侧中央会有功能面板和设置面板的入口. 功能面板中包含适用于当前页面的一些功能入口, 设置面板中可以管理组件的开启/关闭, 修改组件选项, 以及安装/卸载组件和插件等.

全新安装的脚本实际上没有任何功能, 你可以通过多种方式添加功能:

打开设置面板, 进入左下的组件/插件/样式管理, 会有批量, 浏览, 和在线三个按钮, 以及下面还有个输入框可以用链接添加.

批量 : 可以粘贴多个功能的在线链接并一次性安装.

: 可以粘贴多个功能的在线链接并一次性安装. 浏览 : 载入本地的功能文件.

: 载入本地的功能文件. 在线 : 打开在线仓库窗口.

用链接安装需要对应文件的直链, GitHub Raw 或 jsDelivr 都可以. 批量安装时逐行粘贴链接即可.

如果你曾经使用过 v1 版, 可以利用 v1 设置迁移 组件将旧设置导入到 v2 中, 该工具将自动把里面开启的设置对应的组件下载并安装, 使用方法可以参考这个文档.

最后, 在关于面板中, 可以查看脚本的详细版本号, 以及进行设置导入 / 导出等快捷操作.

推荐配置

操作系统: 64-bit Windows 10+ / macOS 10.15+

分辨率: 2K+ / 192ppi

浏览器: Chrome 84+ / Firefox 80+ / Edge 84+ / Safari 14.1+

处理器: 8代 Intel Core i7+ / Zen 3 架构 AMD Ryzen 5+

内存: 8GB

脚本管理器: Tampermonkey 4.14 / Violentmonkey 2.13

显卡: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

网络: 10MB/s

兼容性

脚本管理器

兼容, 但在较旧的浏览器中 Violentmonkey 可能无法运行此脚本.

Tampermonkey 版本不能是 4.14.6147 / 6148

不兼容.

未测试.

浏览器

支持最新版 Chrome, Edge (Chromium 内核), Firefox, 不保证脚本能在"套壳类浏览器"或者较长时间没更新的浏览器中完美运行.

开发者

文案翻译贡献者

参与项目

欢迎参考代码贡献指南来为项目添砖加瓦~

隐私声明

本脚本以及本仓库中提供的组件/插件, 是完全匿名的. 用户数据的使用均在本地完成, 不会存储到任何服务器, 也不会有所谓的"用户体验改善计划"来收集统计数据.

但是, 任何组件/插件都对用户数据有着完全的访问能力, 对于其他来源(非本仓库提供)的组件/插件, 请自行甄别其安全性.

第三方开源组件

👍感谢这些组件帮助我们极大地提升了开发效率.

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