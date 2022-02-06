bilibili-evolved-video-link-downloader

「 强大的哔哩哔哩增强脚本 」
需要浏览器装有 Tampermonkey 或 Violentmonkey 插件, 下方表格中挑一个链接安装.
注意事项
|更新延迟
|正式版
|预览版
|jsDelivr
|24h
|安装
|安装
|GitHub
|<1h
|安装
|安装
脚本启用后, 在网页左侧中央会有功能面板和设置面板的入口. 功能面板中包含适用于当前页面的一些功能入口, 设置面板中可以管理组件的开启/关闭, 修改组件选项, 以及安装/卸载组件和插件等.
全新安装的脚本实际上没有任何功能, 你可以通过多种方式添加功能:
打开设置面板, 进入左下的组件/插件/样式管理, 会有批量, 浏览, 和在线三个按钮, 以及下面还有个输入框可以用链接添加.
批量: 可以粘贴多个功能的在线链接并一次性安装.
浏览: 载入本地的功能文件.
在线: 打开在线仓库窗口.
用链接安装需要对应文件的直链, GitHub Raw 或 jsDelivr 都可以. 批量安装时逐行粘贴链接即可.
如果你曾经使用过 v1 版, 可以利用
v1 设置迁移 组件将旧设置导入到 v2 中, 该工具将自动把里面开启的设置对应的组件下载并安装, 使用方法可以参考这个文档.
最后, 在关于面板中, 可以查看脚本的详细版本号, 以及进行设置导入 / 导出等快捷操作.
兼容, 但在较旧的浏览器中 Violentmonkey 可能无法运行此脚本.
Tampermonkey 版本不能是 4.14.6147 / 6148
不兼容.
未测试.
支持最新版 Chrome, Edge (Chromium 内核), Firefox, 不保证脚本能在"套壳类浏览器"或者较长时间没更新的浏览器中完美运行.
欢迎参考代码贡献指南来为项目添砖加瓦~
本脚本以及本仓库中提供的组件/插件, 是完全匿名的. 用户数据的使用均在本地完成, 不会存储到任何服务器, 也不会有所谓的"用户体验改善计划"来收集统计数据.
但是, 任何组件/插件都对用户数据有着完全的访问能力, 对于其他来源(非本仓库提供)的组件/插件, 请自行甄别其安全性.
👍感谢这些组件帮助我们极大地提升了开发效率.
这些脚本/插件同样能够改善您在B站的体验, 相同的功能将不会整合到 Bilibili Evolved, 但会尽可能地适配
作者: indefined
作者: xmcp
作者: andywang425
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