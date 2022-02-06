bilibili-evolved-video-link-downloader

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by Grant Howard
1.8.3 (see all)

强大的哔哩哔哩增强脚本

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GitHub
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Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
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Popularity

Downloads/wk

9

GitHub Stars

11.4K

Maintenance

Last Commit

13d ago

Contributors

16

Package

Dependencies

5

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

Bilibili Evolved

「 强大的哔哩哔哩增强脚本 」

📦 安装

⚙ 设置

📚 功能

👻 兼容性

🐛 版本历史与更新日志

📖 参与开发

❤ 捐助

安装

需要浏览器装有 TampermonkeyViolentmonkey 插件, 下方表格中挑一个链接安装.

注意事项

  • 做好觉悟, 脚本开启后不能使用弹幕点赞和举报, 全景视频不能用鼠标拖拽视角(只能用键盘操作), 对性能也有较大影响.
  • 新版本一旦正式发布, 就不再对旧版本做任何技术支持.
  • 使用外部网站的链接时(如将下载任务发送到自己的服务器 / 使用链接安装组件等)可能会提示"脚本试图访问跨域资源", 请选择"始终允许".
  • 可能无法很好地适应窄屏幕, 请尽量以 1400 x 800 以上的逻辑分辨率使用此脚本.
更新延迟正式版预览版
jsDelivr24h安装安装
GitHub<1h安装安装

设置

脚本启用后, 在网页左侧中央会有功能面板和设置面板的入口. 功能面板中包含适用于当前页面的一些功能入口, 设置面板中可以管理组件的开启/关闭, 修改组件选项, 以及安装/卸载组件和插件等.

sidebar

settings-panel

全新安装的脚本实际上没有任何功能, 你可以通过多种方式添加功能:

打开设置面板, 进入左下的组件/插件/样式管理, 会有批量, 浏览, 和在线三个按钮, 以及下面还有个输入框可以用链接添加.

  • 批量: 可以粘贴多个功能的在线链接并一次性安装.
  • 浏览: 载入本地的功能文件.
  • 在线: 打开在线仓库窗口.
manage-panel

用链接安装需要对应文件的直链, GitHub Raw 或 jsDelivr 都可以. 批量安装时逐行粘贴链接即可.

如果你曾经使用过 v1 版, 可以利用 v1 设置迁移 组件将旧设置导入到 v2 中, 该工具将自动把里面开启的设置对应的组件下载并安装, 使用方法可以参考这个文档.

最后, 在关于面板中, 可以查看脚本的详细版本号, 以及进行设置导入 / 导出等快捷操作.

about-panel

推荐配置

  • 操作系统: 64-bit Windows 10+ / macOS 10.15+
  • 分辨率: 2K+ / 192ppi
  • 浏览器: Chrome 84+ / Firefox 80+ / Edge 84+ / Safari 14.1+
  • 处理器: 8代 Intel Core i7+ / Zen 3 架构 AMD Ryzen 5+
  • 内存: 8GB
  • 脚本管理器: Tampermonkey 4.14 / Violentmonkey 2.13
  • 显卡: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870
  • 网络: 10MB/s

兼容性

脚本管理器

Tampermonkey / Violentmonkey

兼容, 但在较旧的浏览器中 Violentmonkey 可能无法运行此脚本.

Tampermonkey 版本不能是 4.14.6147 / 6148

Greasemonkey

不兼容.

AdGuard

未测试.

浏览器

支持最新版 Chrome, Edge (Chromium 内核), Firefox, 不保证脚本能在"套壳类浏览器"或者较长时间没更新的浏览器中完美运行.

开发者

文案翻译贡献者

参与项目

欢迎参考代码贡献指南来为项目添砖加瓦~

隐私声明

本脚本以及本仓库中提供的组件/插件, 是完全匿名的. 用户数据的使用均在本地完成, 不会存储到任何服务器, 也不会有所谓的"用户体验改善计划"来收集统计数据.

但是, 任何组件/插件都对用户数据有着完全的访问能力, 对于其他来源(非本仓库提供)的组件/插件, 请自行甄别其安全性.

第三方开源组件

👍感谢这些组件帮助我们极大地提升了开发效率.

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