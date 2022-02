Arbitrary precision rational number arithmetic

Example

Program

var rat = require ( 'big-rat' ) var a = rat( 1 , 10 ) var b = rat( 2 , 10 ) var add = require ( 'big-rat/add' ) var c = add(a, b) var toString = require ( 'big-rat/to-string' ) console .log( 'a+b=' , toString(c)) var toFloat = require ( 'big-rat/to-float' ) console .log( 'exact rational result:' , toFloat(c)) var x = 0.1 var y = 0.2 console .log( 'approximate float result:' , x + y)

Output

a+b= 3 /10 exact rational result: 0.3 approximate float result: 0.30000000000000004

Install

npm i big-rat

API

var r = require('big-rat')(n[, d])

Constructs a rational number as the quotient n/d

n is the numerator. Can be a float, string, bignum or rational

is the numerator. Can be a float, string, bignum or rational d is the denominator (optional, default 1 )

Returns A rational number

var f = require('big-rat/to-float')(r)

Returns The closest floating point number to r

var s = require('big-rat/to-string')(r)

Returns A string representing the big rat r

var b = require('big-rat/is-rat')(r)

Returns true if r is a big rat

var c = require('big-rat/add')(a, b)

Returns a+b

var c = require('big-rat/sub')(a, b)

Returns a-b

var c = require('big-rat/mul')(a, b)

Returns a*b

var c = require('big-rat/div')(a, b)

Returns a/b

var c = require('big-rat/neg')(a)

Returns -a

var c = require('big-rat/recip')(a)

Returns 1/a

var c = require('big-rat/sign')(a)

Returns One of the following values:

-1 if a<0

if 0 if a=0

if +1 if a>0

var c = require('big-rat/abs')(a)

Returns |a|

var c = require('big-rat/min')(a, b)

Returns min(a,b)

var c = require('big-rat/max')(a, b)

Returns max(a,b)

var c = require('big-rat/equals')(a, b)

Returns true if a=b , false otherwise

var c = require('big-rat/cmp')(a, b)

Returns

-1 if a<b

if 0 if a=b

if +1 if a>b

License

(c) 2015 MIT License